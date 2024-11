Cet opérateur promet d’empêcher le tracking de votre smartphone : faut-il craquer ?

Un nouvel opérateur fait tourner les têtes avec des promesses alléchantes : mieux protéger vos données personnelles. Explications.

Un nouvel opérateur de téléphonie mobile, nommé Cape, propose un service qui protège mieux vos données personnelles. Son idée ? Limiter ce que votre téléphone partage sur vous.

Cela pourrait intéresser les personnes à haut risque comme les politiciens, journalistes ou militants, qui veulent garder leurs activités privées.

Des promesses on ne peut plus séduisantes

L’opérateur Cape utilise le réseau d’un grand opérateur américain, UScellular. Mais il contrôle sa propre technologie pour sécuriser les informations qui passent par ses systèmes.

Lors de l’inscription, il ne vous demande que très peu de données personnelles et ne les garde pas longtemps. Le service fonctionne avec un téléphone Android spécial qui inclut plusieurs outils pour protéger votre vie privée.

Par exemple, il peut cacher votre localisation en modifiant les identifiants uniques de votre téléphone. Ces identifiants sont souvent utilisés pour suivre ce que vous faites ou vous envoyer des publicités.

Cape peut également changer l’identifiant publicitaire de votre appareil pour rendre ce suivi encore plus difficile. En plus, il offre des protections contre les piratages de carte SIM et les attaques qui pourraient intercepter vos appels ou messages.

Plus rassurant encore…

Cape explique qu’il ne peut pas vendre vos données car il ne les stocke pas. Il utilise aussi des systèmes de sécurité avancés pour protéger toutes les informations qui passent par son réseau.

Au départ, ce service était réservé à certains fonctionnaires, mais il est maintenant accessible à d’autres utilisateurs sensibles à leur vie privée. L’entreprise prévoit même de l’élargir à tout le monde dès l’année prochaine.

Personnellement, cette offre m’intéresse, surtout à cette époque où les piratages et les fuites de données sont fréquents. Chez les autres opérateurs, nous sommes contraints de fournir presque toutes nos informations.

Ce qui m’inquiète le plus c’est le fait que ces opérateurs stockent nos données et qu’ils ne sont même pas en mesure de les protéger. Les récentes attaques qu’ont subi SFR et Free en sont la preuve.

Pourvu que Cape tienne ses promesses… Vous, qu’est-ce que vous en pensez ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.