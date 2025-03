Location de robots humanoïdes : ce nouveau business qui explose déjà en Chine

Les robots humanoïdes, ces robots dont la forme ressemble à celle des humains, sont très appréciés pour leur charme, leur rire et surtout leur générosité. Ils se révèlent être d’une grande aide pour le quotidien, donnant naissance à un nouveau business !

Depuis un certain temps, la Chine a observé une nette hausse des locations de robots humanoïdes ! En effet, les investisseurs sont prêts à dépenser des milliers de yuans par jour pour louer un robot. Et il y a encore plus hallucinant ! Selon les rapports, les commandes de location des entreprises locales sont déjà complètes jusqu’en juin 2025. Pourquoi un tel engouement ?

La location des robots humanoïdes explose en Chine !

Le succès rencontré lors de l’utilisation des robots humanoïdes est l’une des raisons qui poussent les entreprises à investir davantage dans ce nouveau business !

Un loueur de robots humanoïdes basé à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, a d’abord acheté trois robots G1, avant d’en commander quatre autres en raison de la forte demande.

« J’ai acquis trois robots Unitree G1, et après le succès rencontré, j’en ai commandé quatre supplémentaires », déclare Jin, loueur de robots humanoïdes G1 à Hangzhou.

De leur côté, de nombreuses entreprises de location envisagent d’acquérir le G1. Il s’agit d’un modèle beaucoup plus abordable que ses concurrents.

Ils pensent que ce modèle pourrait encore plus intéresser les clients. En fait, le G1 est capable d’exécuter des mouvements complexes comme des sauts sur une jambe et des rotations à 360 degrés.

En ce moment, la plupart des clients sont des entreprises spécialisées dans les salons professionnels, les tournages de films et diverses activités.

Une location qui peut durer jusqu’à plusieurs semaines !

Selon Jin, ses robots étaient déjà réservés jusqu’à la première semaine d’avril. D’ailleurs, la demande n’est pas juste locale, mais dépasse les frontières de certaines régions. Son entreprise reçoit aussi des commandes provenant de Shanghai, Chongqing, Chengdu, Jiangsu et d’autres villes.

Certes, les entreprises de location de robots existent en Chine depuis plusieurs années, mais elles connaissent récemment une croissance importante. Pourquoi ? On ignore encore la véritable raison !

Tout ce que je peux dire, c’est que les robots humanoïdes se révèlent être indispensables dans plusieurs secteurs comme la fabrication automobile, les spectacles en direct, etc.

Sachez également que ces robots ainsi que les chiens robotisés sont capables de réaliser des prouesses. Aujourd’hui, il y a des modèles qui peuvent courir, sauter et se déplacer sur des terrains accidentés.

Ces robots humanoïdes peuvent aussi effectuer des sauts périlleux, éviter des obstacles et même traverser des paysages difficiles, selon le Global Times.

Pour louer un robot humanoïde, il faudra compter 3 000 yuans par jour à Hangzhou, où les disponibilités sont nombreuses.

Néanmoins, les prix de location varient selon les régions et les périodes de forte demande selon l’explication de Zheng Huizhai, l’un des dirigeants de Lianbei (Hangzhou) Technology Co Ltd. Le tarif peut grimper jusqu’à 10 000 ou 20 000 yuans par jour, selon Zheng.

Quelle pourrait être la raison qui fait que la location de robot a connu une forte croissance en Chine actuellement ?

