Marre d’attendre l’iPhone Fold ? Imprimez cette maquette en 3D !

Le mythe prend forme. Si Apple garde le silence, les fuites parlent pour elle. Des fichiers techniques ont circulé. Un passionné les a matérialisés. Et l’iPhone pliable devient presque tangible.

Nous attendons tous le premier pas d’Apple sur le marché du pliable. Les rumeurs s’accumulent, mais les preuves manquent. C’est dans ce flou que des fichiers CAO ont fait surface sur le web allemand. Il n’en fallait pas plus pour qu’un « maker » s’en empare. Le résultat est une maquette imprimée en 3D qui permet, pour la première fois, de visualiser le volume de l’appareil. Ce n’est plus un concept abstrait, c’est un objet que l’on peut tenir.

Du fichier numérique à la maquette physique

L’initiative vient de la plateforme MakerWorld. Un utilisateur, pseudo Subsy, a exploité les plans divulgués pour créer une réplique à l’échelle 1:1. Le concept ? Transformer des données techniques en un objet physique. Évidemment, il ne s’agit que d’une coquille vide. Pas d’écran flexible, pas de processeur, et une charnière rudimentaire juste pour l’effet.

Someone on Reddit 3D printed the iPhone Fold based on leaked specifications and it looks amazing.



It has a passport-style form factor with a wide outer display, and a landscape 4:3 inner display. pic.twitter.com/QGP2oiv8yW — AppleLeaker (@LeakerApple) December 23, 2025

Pourtant, l’objet fascine par ses proportions. Une fois plié, l’appareil affiche une largeur de 8,4 cm pour 11,8 cm de haut. C’est large, rappelant le format du Surface Duo de Microsoft. Le bloc photo, lui, s’étend sur toute la largeur. Il évoque la finesse attendue du futur iPhone Air. Cette contrainte est logique : pour plier un téléphone sans qu’il devienne une brique, chaque moitié doit être d’une finesse extrême.

Un défi technique qui retarde la sortie

Cette maquette comble un vide, car le vrai modèle se fait attendre. Les rapports indiquent qu’Apple lutte encore contre la physique. Le problème ? La pliure de l’écran. La marque à la pomme vise la perfection et refuse la trace visible au centre de la dalle.

Or, la concurrence a pris de l’avance. Samsung avec son Galaxy Z Fold ou Honor avec le Magic V5 proposent des solutions de plus en plus abouties. La pliure devient quasi invisible chez les rivaux. Apple doit donc faire aussi bien, sinon mieux, pour justifier son retard probable jusqu’en 2026.

En attendant une annonce officielle, cette impression 3D reste la meilleure approximation disponible. Elle permet aux curieux de télécharger le fichier et d’imprimer leur propre prototype. C’est une manière de toucher du doigt le futur d’Apple, même si pour l’instant, il est en plastique et inerte.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.