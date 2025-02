Oubliez la transformation numérique : « AI-first », la nouvelle priorité des entreprises

L’essor de l’IA nous pousse peut-être à repenser en profondeur nos principes fondamentaux, à savoir la manière dont nous concevons notre entreprise, notre façon de travailler et les critères avec lesquels nous évaluons le succès.

Vous ne vous êtes jamais demandé s’il est possible que nous ayons mal abordé la transformation numérique ? En effet, au lieu de véritablement transformer nos organisations, nous avons surtout numérisé l’existant.

Et cela ne s’arrête pas là ! Plutôt que de considérer le numérique comme un nouveau cadre stratégique, nous avons privilégié l’adaptation des modèles et processus actuels, ainsi que la modernisation de nos structures.

C’est peut-être la raison pour laquelle de nombreuses entreprises restent confrontées à des défis persistants comme la complexité, le cloisonnement des services et les méthodes de travail dépassées.

Heureusement, l’essor de l’intelligence artificielle nous offre une seconde chance. Nous pouvons l’utiliser pour améliorer et accélérer ce que nous faisons déjà. Ou bien nous pouvons l’exploiter pour optimiser ce qui compte vraiment, tout en ouvrant la voie à une transformation profonde vers des entreprises véritablement centrées sur l’IA.

Qui dit que la numérisation est une transformation !?

Je ne sais pas si vous vous souvenez de l’époque où la révolution numérique promettait de transformer les entreprises ? La réalité pour la plupart des entreprises était bien moins révolutionnaire.

Au lieu d’investir dans la transformation numérique, nous avons privilégié la réforme numérique. En fait, la réforme engage plutôt la modification et non la réinvention. C’est ce qui a d’ailleurs renforcé les modèles traditionnels au lieu de faire tomber les murs qui séparent les personnes et le travail au sein de nos organisations.

Et nous avons donné à chaque silo son propre système d’enregistrement pour optimiser le fonctionnement de chaque groupe. Toutefois, cela complique également tout avenir de connexion de l’entreprise.

Au total, ces éléments font peut-être partie des raisons pour lesquelles 51 % des entreprises n’ont pas constaté d’augmentation de leurs performances ou de leur rentabilité grâce à leurs investissements numériques, selon une étude de KPMG. Gartner a constaté que seuls 19 % des conseils d’administration ont déclaré avoir progressé dans la réalisation de leurs objectifs de transformation numérique.

En quoi consiste la transformation numérique ?

Si la plupart des entreprises ont poursuivi leurs activités comme si de rien n’était à l’ère du numérique, certaines ont su se démarquer. Le numérique a donné naissance à une nouvelle génération d’entreprises.

Pour se démarquer, ils ont repensé en profondeur leurs opérations, leur architecture et leur façon de travailler pour s’adapter à un monde entièrement digitalisé. Parmi ces entreprises, on peut citer Amazon qui a réinventé le commerce pour en faire une expérience avant tout numérique. Il y a aussi Netflix qui a transformé l’industrie du divertissement en supprimant les contraintes physiques, etc.

La plupart des entreprises se sont contentées d’utiliser les nouvelles technologies pour faire ce qu’elles faisaient déjà, mais en mieux, plus vite et à moindre coût. En revanche, celles qui ont pleinement embrassé le numérique ont repensé leur activité. Elles proposent désormais des services plus intuitifs, plus immersifs et plus en phase avec les attentes culturelles modernes.

L’ère est à la transformation axée sur l’intelligence artificielle !

Encore une fois, tout change ! Pourquoi ? Eh bien, avec un peu de recul, nous avons bien saisi l’importance du numérique pour améliorer notre productivité. Nous avons optimisé nos processus, développé nos activités et automatisé des tâches, ce qui a renforcé nos marges et notre rentabilité.

Toutefois, il reste encore un cap à franchir, et une nouvelle opportunité de transformation s’offre à nous. Malheureusement, l’ère de la transformation numérique touche à sa fin. Une nouvelle ère s’ouvre, celle de la révolution de l’intelligence. Et une fois encore, elle nous met tous à l’épreuve.

Cette nouvelle ère nous pousse à aller encore au-delà de l’itération ou de l’amélioration de ce qui existe déjà. Les modèles hérités et les silos organisationnels deviendront des freins. La technologie d’intelligence artificielle nous pousse à réinventer nos entreprises, à innover en profondeur et à explorer de nouvelles possibilités.

Il ne s’agit plus seulement de s’adapter à un avenir en mutation, mais de façonner activement un monde où l’IA devient centrale. Ainsi, chaque organisation doit prendre le temps d’évaluer si leurs processus et leurs modèles actuels sont adaptés à cette transition d’un monde numérique vers un monde axé sur l’IA.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce que toutes les entreprises doivent se focaliser sur l’IA pour révolutionner leur activité ?

