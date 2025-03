Panne mondiale de X : Twitter débordé par le succès de l’IA Grok

Ce lundi 10 mars, le réseau social X, anciennement Twitter, est hors service. Impossible de suivre les dernières sorties d’Elon Musk ou de tomber sur ces fameuses publicités promettant de révéler ce qu’« Emmanuel Macron a dit, micro ouvert ».

Après une interruption d’environ trente minutes, le service avait brièvement repris, vers environ 11h25. Mais la trêve fut de courte durée. Le réseau social s’est à nouveau effondré, rendant le site et l’application totalement inaccessibles.

L’oiseau bleu a encore pris ses ailes

Quand une plateforme tombe en panne, le réflexe est souvent de se rendre sur X pour voir si le problème est général. Mais aujourd’hui, c’est X lui-même qui est hors service.

D’après DownDetector, à environ 10h36 plus de 507 signalements ont été enregistrés à 10h36. Et le problème ne se limite pas à la France. Des pannes similaires sont rapportées aux États-Unis, en Espagne et au Brésil.

À 14h56, les premiers signes de cette seconde panne sont apparus. Impossible d’actualiser le fil d’actualité, que ce soit sur la version web ou mobile.

Sur ordinateur, une roue crantée tourne en boucle, laissant croire à un retour imminent… avant qu’un message implacable ne s’affiche : « Ce site est inaccessible ». Sur l’application, même scénario : la roue ne disparaît jamais.

Ensuite, le bug a pris de l’ampleur. Plus de 5000 signalements ont été enregistrés en seulement quelques minutes, toujours selon DownDetector.

Les utilisateurs frustrés, eux, se sont tournés vers Bluesky pour partager leur mécontentement. Puisque X ne dispose ni d’une page de statut officielle ni d’un autre canal de communication pour informer ses membres.

Que s’est-il passé ?

Pour le moment, aucune information officielle n’explique la panne de X survenue aujourd’hui. Il est possible que cette interruption soit liée à des erreurs humaines, comme cela s’est produit par le passé.

Rappelez vous, en mars 2023, une panne similaire avait été causée par une erreur de configuration d’un ingénieur lors d’une modification des paramètres du réseau social.

Cependant, malgré l’ampleur du problème, ni X et ni son propriétaire Elon Musk ne s’est exprimé sur le sujet. Le milliardaire est peut-être débordé par le succès de l’IA Grok. Qui sait !

Quoi qu’il en soit, la plateforme est de nouveau opérationnelle.

Alors, ces dysfonctionnements vous ont-ils affecté ? Ou bien vous ne faites pas partie des utilisateurs actifs de ce réseau social ?

