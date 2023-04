Bluesky : tout savoir sur la révolution des médias sociaux

Découvrez comment la révolution des médias sociaux, impulsée par Bluesky, transforme votre façon de communiquer en ligne. Cette nouvelle technologie pourrait bien bouleverser l’avenir des réseaux sociaux et avoir un impact considérable sur votre vie numérique.

Bluesky est un projet de recherche et développement de Twitter, visant à créer une nouvelle génération de réseaux sociaux décentralisés. Cette initiative ambitieuse a pour objectif de libérer les utilisateurs des contraintes des grandes plateformes. Bluesky vise à donner aux internautes un contrôle total sur leurs données et leur expérience en ligne grâce à une infrastructure ouverte et décentralisée.

Bluesky pourrait offrir une alternative plus transparente, équitable et résiliente aux modèles de réseaux sociaux actuels. La révolution des médias sociaux peut modifier votre façon d’interagir sur les réseaux sociaux et impacter la démocratie, les droits numériques et l’innovation technologique de manière significative.

Bluesky : une innovation pour les réseaux sociaux

Avant le départ de Jack Dorsey de Twitter, en 2019, la société a lancé le projet Bluesky, aussi connu sous le nom de « ciel bleu ». Contrairement à Twitter, Bluesky offre une plus grande diversité de services. De plus, cela permet aux utilisateurs de se connecter à différentes plateformes à l’aide d’un identifiant global via le protocole de transfert automatisé AT.

Bluesky se distingue des autres réseaux sociaux par sa portabilité de comptes et son interopérabilité entre différentes plateformes. La plateforme a enregistré plusieurs inscriptions avant même sa version bêta, signe de l’engouement qu’il suscite chez les utilisateurs. Jack Dorsey, fondateur du projet, s’engage à offrir un réseau social ouvert et décentralisé.

Just signed up for Jack Dorsey’s Twitter-rival Blue Sky Social. As you’d expect it’s much more like this place than other sites. In beta right now, but looking good so far. pic.twitter.com/g1G9Et6CYO — Mark Chadbourn (@Chadbourn) April 9, 2023

LinkedIn, Instagram et Facebook stockent leurs données en un seul endroit, ce qui les différencie de ce nouveau réseau. Les utilisateurs ont un contrôle total sur leur plateforme. Bluesky représente une alternative intéressante pour les utilisateurs de réseaux sociaux. En particulier ceux qui cherchent à avoir plus de liberté et la maîtrise de leurs données.

Les intentions de Jack Dorsey pour un nouveau départ

En 2019, Dorsey dirigeait encore Twitter lorsque le projet a été initié et financé avec 13 millions de dollars par l’entreprise. Cependant, Bluesky PBLLC est maintenant une entreprise indépendante axée sur la recherche et le développement de réseaux sociaux décentralisés. En octobre dernier, Bluesky a ouvert une liste d’attente pour les personnes souhaitant tester la version bêta du projet. Cela a suscité un intérêt considérable avec 30 000 inscriptions en seulement deux jours.

Here’s a first look at Bluesky, the decentralized social network from Twitter’s co-founder. The new social network Bluesky, backed in part by Jack Dorsey, debuted on the App Store several weeks ago as a “private beta.” pic.twitter.com/unngU77Y0O — Stefan White (@StefanWhite) April 7, 2023

L’objectif de Jack Dorsey avec Bluesky est de créer un système de réseau social « ouvert et décentralisé ». Ainsi, cela permettrait à plusieurs réseaux différents d’interagir entre eux tout en adoptant un protocole commun. En mai 2022, l’entreprise a présenté son premier protocole, l’Authenticated Data Experiment (ADX). Ce dernier qui est rebaptisé depuis « Authenticated Transfer Protocol » (AT Protocol). L’objectif serait de permettre à plusieurs services de communiquer entre eux grâce à la décentralisation. En somme, Bluesky a pour ambition de créer un réseau social révolutionnaire. Cette magnifique invention permettrait à chacun de développer son propre réseau avec ses propres règles de modération et son propre algorithme.

BlueSky se distingue des autres en proposant une plus grande liberté et un contrôle accru à ses utilisateurs. Contrairement à d’autres reseaux sociaux, le pouvoir de contrôle de BlueSky ne sera pas centralisé entre les mains d’une seule entité. Il serait plutôt partagé avec les utilisateurs, ce qui leur permettrait une plus grande capacité à gérer leurs données privées. De plus, la plateforme offre la possibilité à ses futurs utilisateurs de personnaliser l’algorithme et d’avoir un identifiant global. Cette fonctionnalité leur permettra d’accéder à d’autres réseaux sociaux de leur choix.

De plus, ils pourront mieux contrôler l’indexation de leurs données. En plaçant le contrôle au cœur de leur fonctionnement, les fondateurs de la plateforme ont pour objectif de donner aux utilisateurs un contrôle total sur l’affichage et la sélection des flux d’information. BlueSky souhaite donc s’éloigner du modèle centralisé des géants des réseaux sociaux comme Meta ou Twitter, et offrir une alternative prometteuse.

En outre, à une époque, les internautes cherchent de plus en plus de transparence dans la gestion de leurs données personnelles. Alors que les détails sur le fonctionnement de l’algorithme ne sont pas encore divulgués. La plateforme semble sincèrement soucieuse de donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur expérience en ligne.

La notion de contrôle proposé par Bluesky

Bluesky met en avant la notion de contrôle comme pierre angulaire de son offre. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de superviser les algorithmes qui influencent leur expérience sur les réseaux sociaux. Selon le compte Twitter du projet, les algorithmes ont un impact décisif sur ce que vous voyez. Il est donc primordial que vous puissiez les gérer pour vous sentir en sécurité dans vos espaces virtuels.

Pour atteindre cet objectif, le protocole AT prône l’utilisation d’algorithmes ouverts qui donnent plus de pouvoir aux utilisateurs sur leur propre expérience. Bien que les modalités de fonctionnement de ce contrôle ne soient pas encore détaillées, cette notion reste au centre des préoccupations de Bluesky. Cela se distingue ainsi des réseaux sociaux déjà existants.

En outre, ce projet permettra aux utilisateurs de contrôler la gestion de leurs données en les stockant où bon leur semble. Ainsi, des entreprises qui ne sont pas tenues de rendre des comptes ne contrôleront plus leur identité en ligne. Les fondateurs de Bluesky ont également déclaré un propos. Ils ont déclaré que grâce au protocole AT, les utilisateurs auront la possibilité de transférer leur compte d’un fournisseur à un autre sans perdre leurs données ni leur graphe social.

Une révolution de la censure en ligne ?

Le Bluesky constitue une menace supplémentaire pour la censure en permettant la suspension de comptes sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Cela pourrait réduire les discours haineux sur Internet. Bien que cette plateforme offre aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données, elle est capable de suspendre un compte jugé inacceptable par l’algorithme sur tous les réseaux sociaux connectés à Bluesky.

Les responsables de cette plateforme décentralisée n’ont pas encore annoncé officiellement sa date de lancement. En outre, 30 000 volontaires triés sur le volet testeront la version bêta sur GitHub. Bien que Bluesky soit considéré comme une plateforme respectueuse des besoins des internautes. Il serait important de voir comment elle sera déployée pour éviter qu’elle ne devienne un réseau centralisé. En outre, les experts sont impatients de voir comment Bluesky fonctionnera.

De plus, ils ont hâte d’en tirer des enseignements sur la manière de créer des plates-formes plus équitables pour les utilisateurs. En fin de compte, l’avenir de Bluesky est entre les mains de ses créateurs. Par ailleurs, son impact potentiel sur les pratiques de censure en ligne est indéniable.

L’impact du réseau social décentralisé

Le concept de réseau social décentralisé suscite l’intérêt de plusieurs experts et observateurs de l’industrie. Ces derniers qui vont voir en lui une alternative plus saine aux réseaux sociaux traditionnels. Cette alternative permettrait aux utilisateurs de contrôler leurs données et leur vie privée. Cependant, il convient de noter que certains sceptiques ont soulevé des préoccupations quant aux défis techniques et financiers. Ces défis incluent des problèmes tels que l’évolutivité, la sécurité et la convivialité pour les utilisateurs.

Malgré cela, Bluesky pourrait représenter une solution prometteuse pour les utilisateurs qui cherchent à se libérer des modèles économiques. Un plan financier basé sur la publicité et l’engagement des réseaux sociaux traditionnels.

Dans l’ensemble, Bluesky suscite un certain intérêt et des interrogations chez les experts de l’industrie et les observateurs. Il reste à voir comment la technologie évoluera et si elle sera en mesure de répondre aux attentes des utilisateurs. Cette innovation pourrait elle satisfaire en matière de vie privée, de sécurité et de convivialité.

Quels bénéfices pouvez-vous tirer de l’utilisation de Bluesky ?

Tout d’abord, Bluesky offre un contrôle accru des données. Les utilisateurs peuvent stocker leurs données sur leur propre serveur ou sur un serveur tiers de leur choix, plutôt que de les confier à une plateforme centralisée. Cela peut offrir une meilleure protection de la vie privée et empêcher les grandes entreprises de collecter et d’exploiter les données des utilisateurs à leur insu. Les utilisateurs ont ainsi un plus grand contrôle sur leur expérience de médias sociaux.

Un autre avantage potentiel de Bluesky est la réduction de la désinformation. Les médias sociaux décentralisés peuvent potentiellement réduire la propagation de la désinformation en offrant des outils de vérification des faits et des moyens de vérifier la source des informations partagées. Cela peut améliorer la qualité des informations partagées sur les médias sociaux, ce qui peut à son tour améliorer la confiance des utilisateurs dans les informations qu’ils trouvent sur les plateformes de médias sociaux.

Enfin, Bluesky peut stimuler l’innovation. La plateforme offre aux développeurs tiers la possibilité de créer des applications et des outils basés sur la plateforme, ce qui peut conduire à de nouvelles fonctionnalités et expériences de médias sociaux. Cela peut aider à dynamiser le secteur des médias sociaux et offrir aux utilisateurs de nouvelles et excitantes possibilités.