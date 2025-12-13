Dernière chance : profitez maintenant de la pCloud promo Noël 2025 avant qu’elle ne disparaisse !

La pCloud promo Noel 2025 apporte un souffle de sérénité en cette fin d’année : jusqu’à –60 % pour offrir enfin un espace sûr à tout ce qui compte. Un Noël parfait pour repartir léger, protéger ses souvenirs et partager un cloud fiable qui simplifie vraiment la vie de toute la famille.

Chaque Noël apporte son lot de surprises, mais la pCloud promo Noel 2025 va bien au-delà d’un simple cadeau : c’est une vraie bouffée de tranquillité numérique. Un espace à vie, sécurisé, chiffré, partageable en famille et surtout… sans abonnement. Du 13 au 29 décembre 2025, pCloud transforme votre fin d’année en refuge digital durable.

Et pour cette période festive, les réductions sont tout simplement exceptionnelles :

Pack Familial 3-en-1 à Vie – 799 € au lieu de 2 098 € (–62 %)

– 799 € au lieu de 2 098 € (–62 %) Plan Familial 2 To à Vie – 399 € au lieu de 888 € (–55 %)

– 399 € au lieu de 888 € (–55 %) Plan Familial 10 To à Vie – 1 049 € au lieu de 2 238 € (–53 %)

Un Noël sans paiements mensuels, sans limites, sans stress : juste un cloud définitif pour protéger vos souvenirs et ceux de votre famille… pour toujours.

pCloud Family : votre espace familial devient un cocon digital

pCloud n’est pas un simple service de cloud. C’est une solution suisse haut de gamme pensée pour celles et ceux qui refusent de laisser leurs données au hasard. Plus de 20 millions d’utilisateurs y confient déjà leurs souvenirs, leurs créations, leurs archives professionnelles… et ils savent pourquoi.

Avec pCloud, votre ordinateur respire enfin : son disque virtuel pCloud Drive étend instantanément votre espace, que vous soyez sur MacOS, Windows ou Linux. Vos fichiers les plus précieux, eux, sont sauvegardés automatiquement grâce à pCloud Backup. Une sécurité en un clic, sans effort, sans stress.

Et ce n’est que le début. Vos musiques, vos vidéos, vos documents… Tout se lit directement depuis votre espace, sans jamais encombrer vos appareils. Sur mobile, l’application Android et iOS devient votre alliée du quotidien : téléversement automatique, libération d’espace, accès permanent à votre bibliothèque complète.

Pour collaborer, partager ou envoyer un dossier sensible, pCloud joue dans une autre catégorie. Invitations précises, liens sécurisés, statistiques détaillées, options de personnalisation… tout est pensé pour que vous gardiez le contrôle, toujours.

Et derrière cette fluidité, une forteresse : le hiffrement 256-bit AES, transfert TLS/SSL, stockage redondant réparti sur cinq copies en Europe et aux États-Unis. Vos données ne sont pas simplement stockées. Elles sont protégées, verrouillées, préservées.

pCloud, c’est la tranquillité d’esprit transformée en service. Une solution suisse, élégante, puissante, faite pour durer

Pack Familial 3-en-1 pCloud à vie : l’offre phare de la pCloud promo Noel 2025

Pour cette pCloud promo Noel 2025, le véritable cadeau, c’est ce Pack Familial 3-en-1 à vie. Une édition spéciale pensée pour simplifier la vie numérique de toute la famille et offrir enfin un espace sûr, durable et partagé.

Dans ce pack unique, vous retrouvez :

5 To de stockage à vie , assez spacieux pour accueillir toutes les photos, vidéos et projets familiaux.

, assez spacieux pour accueillir toutes les photos, vidéos et projets familiaux. pCloud Encryption , un chiffrement côté client qui verrouille vos fichiers sensibles avant même qu’ils n’atteignent le cloud.

, un chiffrement côté client qui verrouille vos fichiers sensibles avant même qu’ils n’atteignent le cloud. pCloud Pass Family, votre coffre-fort de mots de passe pour que chacun gère ses accès sereinement.

C’est une solution tout-en-un, conçue pour combiner confort, confidentialité et indépendance numérique. Une offre festive taillée pour les familles qui veulent protéger ce qui compte vraimen et le faire une bonne fois pour toute.

Offrez à votre famille un cloud à vie avant le 29 décembre

La pCloud promo Noel 2025 ouvre une parenthèse rare : un moyen d’offrir à votre famille un espace numérique définitif, sécurisé et partagé. Et cela tout en profitant de réductions allant jusqu’à – 60 %. Jusqu’au 29 décembre seulement, les offres à vie prennent une dimension unique.

