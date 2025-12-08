Données chiffrées sensibles : Proton lance une alternative à Google Sheets

Proton Sheets débarque comme une alternative sécurisée à Google Sheets. Ce nouveau tableur chiffré protège les données sensibles des entreprises sans compromis sur la productivité.

Proton, le spécialiste suisse de la confidentialité numérique, dévoile Proton Sheets. C’est un nouveau tableur chiffré de bout en bout, pensé pour les entreprises soucieuses de protéger leurs données critiques. Avec cette annonce, l’éditeur helvète franchit une nouvelle étape dans sa volonté de proposer une alternative concrète aux outils collaboratifs des géants du numérique.

Un tableur intuitif, sans compromis sur la confidentialité

Feuilles de calcul, formules, graphiques : autant d’éléments qui constituent aujourd’hui l’infrastructure invisible du monde professionnel. Pourtant, l’utilisation massive de Google Sheets ou Excel n’est plus sans poser de questions.

Entre intégration massive de l’intelligence artificielle et exploitation des données pour l’entraînement d’algorithmes, la confiance s’effrite. C’est pour cela que Proton lance Sheets. Cette solution place le chiffrement de bout en bout au cœur de son fonctionnement. Aucun tiers, y compris Proton, ne peut accéder au contenu des feuilles. Même les métadonnées comme les noms de fichiers sont protégées.

Une alternative sérieuse à Google pour l’espace de travail

Proton Sheets ne vient pas seul. Il s’intègre à Proton Drive, et complète un écosystème sécurisé comprenant déjà e-mails, documents et calendrier. Pour les utilisateurs, la transition se veut sans friction ! L’interface est claire, la prise en main rapide, et la compatibilité avec les fichiers existants (CSV, XLS) immédiate.

« Chaque cellule, chaque formule que vous entrez dans un tableur traditionnel peut potentiellement nourrir des modèles d’IA », explique Anant Vijay Singh, responsable produit chez Proton. « C’est un compromis inacceptable pour les entreprises. Avec Proton Sheets, nous offrons une solution robuste, qui respecte la vie privée par défaut. »

Productivité et protection ne sont plus incompatibles

Avec Proton Sheets, la productivité reste au rendez-vous. Calculs complexes, visualisation graphique, édition en temps réel : tout y est. Les équipes peuvent collaborer simultanément sur un même fichier, gérer les droits d’accès avec précision, et travailler depuis n’importe quel appareil, sans craindre les intrusions.

Ce positionnement fait de Proton une des rares entreprises à proposer une suite bureautique complète et sécurisée de bout en bout. Puisque la souveraineté numérique devient un enjeu stratégique pour de nombreuses organisations, l’offre suisse pourrait bien séduire au-delà de la seule communauté des défenseurs de la vie privée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



