Samsung ou Xiaomi, quel smartphone choisir autour de 180 € pour les soldes ?

Envie d’un nouveau smartphone pendant les soldes sans vous ruiner ? Deux références tirent leur épingle du jeu : le Xiaomi Redmi Note 15 4G tout juste sorti et le Samsung Galaxy A17 4G en promotion, tous deux sous la barre des 180 €. Mais lequel choisir quand on a un budget serré ?

Les soldes d’hiver 2026 sont une excellente occasion de changer de smartphone sans se ruiner, même avec un budget inférieur à 200 €. Dans cette gamme de prix, deux modèles se démarquent particulièrement : le Xiaomi Redmi Note 15 4G et le Samsung Galaxy A17 4G.

Si vous cherchez un téléphone fiable pour un usage quotidien, ces deux références ont de vrais atouts. Ces deux modèles sont capables de faire tourner les applications indispensables, de capturer de belles photos et de tenir toute la journée.

Reste à trancher entre l’expérience de Samsung et Xiaomi, réputé pour son rapport qualité-prix imbattable. Alors, lequel offre le meilleur compromis ? Nous les avons comparés pour vous aider à choisir avant la fin des soldes.

Deux styles réussis, mais une approche différente

Le Xiaomi Redmi Note 15 4G et le Samsung Galaxy A17 4G montrent clairement qu’un smartphone à petit prix peut rester agréable à regarder. Les deux affichent une construction sérieuse et des finitions propres, mais ils ne jouent pas dans la même cour côté modernité.

Samsung conserve une encoche en forme de goutte d’eau qui commence à dater, avec des bordures assez épaisses autour de l’écran. À l’inverse, Xiaomi opte pour une esthétique plus actuelle, avec un poinçon centré et une dalle incurvée qui donne un rendu plus premium.

Sur le volet affichage, les deux modèles proposent une dalle AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+. Cependant, le Redmi Note 15 se démarque par une luminosité annoncée bien plus élevée (jusqu’à 3 200 nits) et une sensation de fluidité supérieure grâce à son taux de rafraîchissement à 120 Hz.

De son côté, le Galaxy A17 se limite à 90 Hz, mais il garde un atout de taille : l’expérience logicielle. Avec One UI, Samsung propose une interface complète, enrichie de fonctions d’IA comme Gemini ou “Entourer pour rechercher”. Et surtout, la marque impressionne sur le long terme avec la promesse de six mises à jour majeures d’Android et de sécurité. Xiaomi répond avec 4 ans de mises à jour Android/HyperOS et 6 ans de correctifs de sécurité.

Photo : un duel équilibré, chacun son point fort

Dans cette gamme de prix, il ne faut pas s’attendre à des miracles en photo, mais ces deux smartphones ont de quoi assurer l’essentiel. Le Samsung Galaxy A17 4G mise sur un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), accompagné d’un ultra-grand-angle de 5 MP et d’un module macro de 2 MP.

Xiaomi, lui, mise sur les chiffres avec un grand-angle de 108 MP, complété par un capteur de profondeur de 2 MP. Sans test approfondi, difficile de trancher définitivement, mais l’idée générale reste la même : les clichés seront convenables pour un usage quotidien, surtout en bonne lumière.

Le Redmi Note 15 peut tirer son épingle du jeu avec des photos plus détaillées grâce à son capteur 108 MP, mais l’absence d’ultra-grand-angle limite sa polyvalence. Le Galaxy A17, lui, offre un peu plus de souplesse pour varier les prises de vue, notamment en paysage ou en photo de groupe.

Des performances raisonnables… et un vrai avantage sur l’autonomie

À moins de 180 €, aucun des deux appareils n’a la prétention d’être une machine de guerre, et ils font tous les deux l’impasse sur la 5G. Le Samsung Galaxy A17 4G embarque un MediaTek Helio G99, tandis que le Redmi Note 15 4G utilise un Helio G100-Ultra.

Dans les faits, pas question de viser de gros jeux 3D très gourmands. Néanmoins, pour tout le reste, les deux devraient remplir leur mission sans frustration majeure. A savoir la navigation, messagerie, streaming, réseaux sociaux ou petits jeux,.

C’est surtout sur la batterie que Xiaomi creuse l’écart. Avec 6 000 mAh, le Redmi Note 15 vise une endurance très confortable. Vous pouvez l’utiliser pour une grosse journée, même en usage soutenu, et potentiellement un peu plus selon votre rythme.

Le Galaxy A17 conserve une capacité classique de 5 000 mAh, largement suffisante pour tenir la journée, mais moins rassurante sur la durée. Niveau recharge, Samsung plafonne à 25 W, alors que Xiaomi pousse jusqu’à 33 W, ce qui lui donne aussi un léger avantage au quotidien.

Alors, quel est le verdict ?

Finalement, ces deux smartphones constituent de bonnes options pour les petits budgets, mais ils ne s’adressent pas tout à fait au même public. Le meilleur choix dépend ainsi de vos priorités.

Le Xiaomi Redmi Note 15 4G apparaît comme le choix le plus séduisant si vous recherchez le maximum d’équipement pour votre argent. En effet, il propose une grande autonomie, écran AMOLED plus fluide et lumineux, et capteur principal haute définition. Pour quelqu’un qui veut un smartphone endurant, agréable à utiliser et efficace en photo de jour, Xiaomi propose un compromis particulièrement solide.

De son côté, le Samsung Galaxy A17 4G reste une alternative très pertinente pour ceux qui privilégient une interface plus complète. Il est surtout parfait pour un suivi logiciel exemplaire sur plusieurs années, un point encore rare à ce niveau de prix.

Cela dit, le Samsung Galaxy A17 4G reste une option très intéressante pour celles et ceux qui misent avant tout sur la fiabilité et la tranquillité sur le long terme. Son interface One UI, à la fois simple, intuitive et largement adoptée, conviendra parfaitement à un usage quotidien sans prise de tête. Son excellent suivi logiciel en fait un choix rassurant pour ceux qui comptent garder leur smartphone plusieurs années.

Son écran OLED offre un confort d’utilisation agréable, même si la fluidité reste limitée à 90 Hz. Enfin, côté autonomie, le Galaxy A17 s’en sort bien et accompagnera facilement une journée complète, sans pour autant faire partie des champions dans ce domaine.

