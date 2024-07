SFR, Free… sabotage de la fibre optique ! Quels sont les 6 départements touchés ?

En France, un acte de sabotage a perturbé la fibre optique. SFR et Free ont été particulièrement touchés, ce qui a compliqué l'accès pour de nombreux utilisateurs.

Après l'attaque du réseau ferroviaire et l'incendie d'une antenne-relais en Haute-Garonne, de nouveaux actes malveillants ont eu lieu. Dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024, des câbles de fibre optique ont été délibérément sectionnés dans divers départements par des acteurs inconnus.

Quels services sont perturbés par le sabotage de la fibre optique ?

Dans cette nuit trouble, des câbles de fibre optique ont été coupés dans l'Hérault, à Montpellier. À quel point cela a-t-il affecté les services ? Nicolas Guillaume, dirigeant de Netalis, a affirmé que « des câbles longue distance ont été sectionnés dans la nuit ». À présent, les utilisateurs ressentent les conséquences de ces actes.

Par ailleurs, le compte X de Free Pro a également rapporté que « depuis 2h15 en cette nuit du 28 au 29 juillet, notre réseau backbone subit un ralentissement significatif. Nos câbles de fibre optique ont probablement été endommagés par des actes de vandalisme, entraînant des coupures de liaison ». Hélas, ces coupures perturbent de nombreux services.

Il semble que les câbles longue distance de SFR étaient particulièrement ciblés, notamment à Montpellier, Marseille, sur la liaison Lyon-Paris et Paris-Strasbourg. Pour parvenir à ce but, les vandales ont coupé des connexions essentielles.

Toutefois, les équipes techniques travaillent sans relâche pour rétablir le service. Aussi, des mesures supplémentaires sont prises pour renforcer la sécurité des infrastructures, car ces actes de sabotage ne doivent pas rester impunis.

Six départements touchés par des coupures, mais…

Notons que ce sabotage a touché six départements : les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise, l'Hérault, la Meuse et la Drôme. Ces attaques ont sérieusement perturbé les infrastructures de communication.

À Capestang, un site SFR a subi des dégradations majeures. Des câbles de fibre optique ont été sectionnés, ce qui impacte le service d'urgence local. Et le pire, environ 8 000 foyers et 91 entités entre entreprises et administrations ont été affectés. De même, 34 000 clients de Free ont souffert de coupures mobiles.

"Sabotage" de réseaux de fibres optiques de plusieurs opérateurs dans six départements français

Des opérateurs tels que Free et Netalis ont été touchés dans la nuit de lundi.

Les départements concernés sont les Bouches-du-Rhône, l'Aude, l'Oise, l'Hérault, la Meuse et la Drôme… pic.twitter.com/NSBl2A3ivm July 29, 2024

Les services essentiels, bien que non directement affectés grâce à des protocoles d'urgence efficaces, ont subi une pression accrue pour maintenir la connectivité. François-Xavier Lauch, préfet de l'Hérault, a exprimé une condamnation ferme de ces actes. Il a souligné leur potentiel à nuire significativement aux opérations économiques et administratives.

Ce sabotage n'est pas un cas isolé. Il fait suite à une série d'actes de vandalisme contre la SNCF la semaine précédente. Les équipes techniques déploient des efforts constants pour rétablir pleinement les services.

Par la suite, les enquêtes se poursuivent sous la direction du procureur de la République de Béziers, dans l'espoir d'identifier et de traduire en justice les auteurs de ces méfaits.

À votre avis, qui se cache derrière tout cela ? Sans revendication, tout n'est que supposition : un complot ou un acte isolé ?

