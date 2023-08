SNCF supprime son appli mobile : ne ratez pas votre train grâce à ces alternatives

L’annonce de la suppression de l’application Assistant SNCF a été un choc pour de nombreux voyageurs. Ceux qui comptaient sur cette application pour leurs déplacements doivent désormais trouver des solutions de rechange. Heureusement, il existe plusieurs alternatives viables pour ne pas rater votre train.

L’application Assistant SNCF tire sa révérence ce 29 août, laissant ses utilisateurs à la recherche de solutions alternatives. Lancée en 2015, elle était une ressource précieuse pour des milliers de voyageurs. Alors, comment continuer à voyager en toute sérénité avec la SNCF sans cet outil pratique ? Voici quelques suggestions pour le remplacer.

Les limites de SNCF Connect

Lors de l’annonce de la suppression de cette appli, la société ferroviaire a dirigé les utilisateurs vers SNCF Connect, son application officielle. Selon la l’entreprise, cette dernière regroupe « toutes les fonctionnalités clés » de l’Assistant SNCF. Néanmoins, les utilisateurs ne sont pas tous d’accord. En effet, plusieurs trouvent que SNCF Connect est moins intuitive et conviviale que son prédécesseur.

Par ailleurs, si l’on peut trouver les mêmes informations entre les deux applications, la navigation sur SNCF Connect est jugée plus complexe. Il faut par exemple dérouler chaque menu pour accéder aux informations désirées, une démarche que certains peuvent trouver laborieuse. Bien que l’Assistant SNCF offre des fonctionnalités similaires à celles de SNCF Connect, les utilisateurs critiquent souvent sa complexité d’utilisation.

D’autres applications à la rescousse

Heureusement, plusieurs alternatives peuvent pallier l’absence de cette application mobile. Par exemple, l’application CityMapper offre des itinéraires optimaux dans huit grandes villes françaises et leurs banlieues. De plus, elle affiche l’état du trafic en temps réel, une fonction très pratique pour anticiper les retards ou les perturbations.

Des applications comme Transit et « Bonjour RATP » sont disponibles pour les habitants d’Ile-de-France. Elles offrent un suivi en temps réel des départs des transports en commun. Enfin, des applications freemium telles que Mooovit proposent une expérience plus interactive, avec des notifications et des instructions étape par étape.

L'application Assistant SNCF disparaît ce 29 août: voici les meilleures alternativeshttps://t.co/fcEqHDscOa pic.twitter.com/KokDNEKEwX — BFMTV (@BFMTV) August 29, 2023

N’oublions pas « Ma Gare SNCF », une autre application de l’entreprise, moins connue mais pratique pour les usagers des grandes villes et des transports en commun. Elle permet, comme l’Assistant SNCF, de renseigner sa gare favorite et d’obtenir des informations sur les prochains départs et arrivées.

Même si cette application mobile va manquer à de nombreux utilisateurs, il existe une pléthore d’options pour remplacer cette application. Entre SNCF Connect, qui reste une solution malgré ses limites, et des applications tierces plus intuitives, les voyageurs ne seront pas laissés au dépourvu.