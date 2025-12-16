Spotify est encore tombé en panne, et je commence à regretter les CD

Tout était aligné pour une matinée tranquille, café chaud et playlist familière en fond sonore. Mais encore une fois, Spotify a décidé de rester muet.

Oui, encore une panne de Spotify, encore des millions de personnes privées de musique au réveil. Alors, très vite, les signalements se sont multipliés. Mais quelle est la raison cette fois ?.

D’abord, revenons là où tout a commencé

Dès les premières heures, des milliers d’utilisateurs ont compris que quelque chose clochait. L’application refusait de charger la musique, les podcasts et même les livres audio. Certains arrivaient à ouvrir l’interface sans pouvoir lancer le moindre titre. D’autres voyaient leurs playlists figées comme un vieux lecteur MP3 bloqué.

Sur Downdetector, les signalements ont grimpé à une vitesse impressionnante. En quelques minutes, plusieurs milliers de rapports s’affichaient déjà. Le compteur a ensuite dépassé les 13 000, puis les 30 000, un chiffre rarement observé. Pour beaucoup, ça ne faisait aucun doute, c’est une panne.

Les commentaires publiés sur la plateforme racontaient tous la même frustration. Des trajets silencieux, des séances de sport sans rythme, des matinées de travail privées de fond sonore. Certains utilisateurs conseillaient alors de ne toucher à rien, par peur de perdre l’accès encore fonctionnel.

Pendant ce temps, Spotify gardait le silence. Aucun message officiel, aucune explication claire. Les témoignages des utilisateurs étaient la seule source d’information disponible.

Alors, Spotify, c’est quoi cette panne ?

À mesure que les minutes passaient, les outils de surveillance devenaient centraux. Downdetector affichait une courbe spectaculaire. Chaque rafraîchissement apportait son lot de nouveaux signalements.

StatusGator confirmait également un dysfonctionnement probable. Le service signalait une anomalie en se basant sur les données collectées. Même sans reconnaissance officielle, les indices s’accumulaient. La panne n’avait plus rien d’un simple incident isolé.

Vers 17 h 48, Spotify a fini par reconnaître des problèmes sur son compte Spotify Status X. Le message était vague, sans cause ni délai annoncé. Ce qui n’a pas vraiment calmé les esprits. Les utilisateurs espéraient davantage de clarté.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) December 15, 2025

Le compte Spotify Cares, souvent sollicité dans ces situations, n’a pas apporté d’aide concrète non plus. Les réponses renvoyaient vers des articles génériques, déjà connus. Pour ceux qui cherchaient des informations précises, c’était la déception.

Heureusement, la bonne nouvelle c’est que…

Aux alentours de 18 heures, les chiffres ont commencé à reculer. De 32 000 signalements au pic, on est passé à environ 5 800. Ce qui suggérait une amélioration en cours. Plusieurs utilisateurs confirmaient un accès à nouveau possible.

Peu après, StatusGator affichait Spotify en vert, signalant un service opérationnel. Cette indication était non officielle, mais c’était rassurant. Beaucoup ont tenté de relancer leurs morceaux favoris car enfin, tout fonctionnait correctement. Du moins, pour certains.

Vers 18 h 43, le nombre de rapports passait sous la barre des 1 100. Généralement, ce seuil marque la fin pratique d’une panne étendue. La situation semblait stabilisée pour la majorité des auditeurs. Quelques cas isolés persistaient toutefois.

À 19 h 13, les signalements tombaient autour de 700. Spotify a ensuite annoncé que la panne touchait à sa fin via un message plus rassurant. Un lien vers la communauté d’assistance accompagnait cette confirmation.

Cette coupure a rappelé une évidence souvent oubliée. Les services de streaming, aussi pratiques soient-ils, restent dépendants de leur infrastructure. Une simple panne suffit à ramener certains vers des solutions plus tangibles. Les CD, eux, n’ont jamais demandé de mise à jour.

