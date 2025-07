LogoAI : pensez comme un designer !

On aime Personnalisations poussées des logos

Exportation en pack complet On aime moins Quelques fonctionnalités complexes

Plans avancés assez chers

LogoAI se distingue par sa capacité à générer des logos qui ont du sens, si bien que dans la catégorie des logos artificial intelligence, il se place en haut de la liste.

Ici, pas de designs génériques, l’IA analyse votre nom, le secteur d’activité, des mots-clés établis afin de vous proposer un logo cohérent, harmonieux et surtout, adapté à vos besoins. En plus du visuel, LogoAI propose un kit de marque complet avec des palettes de couleurs, des suggestions de polices et des modèles d’utilisation. Un vrai plus pour ceux qui souhaitent créer une identité cohérente.

Ainsi, LogoAI s’adresse à ceux qui veulent allier esthétique, technologie et vision stratégique dans leur image de marque.

Caractéristiques techniques