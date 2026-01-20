Un rival chinois inattendu pulvérise l’iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max règne encore sur la photo mobile, mais un rival chinois s’apprête à bousculer cette domination. Le Vivo X300 Ultra annonce une caméra capable de surpasser celle du smartphone d’Apple.

Derrière cette ambition, le constructeur chinois mise sur une approche radicalement différente. Là où Apple perfectionne ses algorithmes, Vivo investit dans du matériel inédit. Ainsi, ce rival chinois pourrait battre l’iPhone 17 Pro Max et devenir la nouvelle référence photo de 2026.

Pourquoi ce rival chinois menace-t-il l’iPhone 17 Pro Max ?

Le cœur de cette menace repose sur un élément rare dans le smartphone, qui est un capteur multispectral dédié. Le Vivo X300 Ultra intégrerait un capteur multispectral de 5 mégapixels. C’est le plus avancé que la marque ait jamais conçu. Son rôle consiste à analyser précisément les couleurs de la scène avant même le déclenchement.

Cette technologie améliore alors la balance des blancs, les tons de peau et la cohérence colorimétrique. Sur ce point, même l’iPhone 17 Pro Max montre parfois ses limites, ce qui donne l’avantage au rival chinois. Vivo cherche donc à dépasser Apple sur un critère crucial pour les photographes exigeants.

Ce qu’apporte réellement ce capteur multispectral

Les capteurs classiques ne captent pas beaucoup d’informations chromatiques. Quant à ce module, il en capte davantage. Il analyse séparément plusieurs longueurs d’onde. Les photos gagnent alors en naturel, surtout en basse lumière.

En vidéo, la différence devient encore plus visible. De fait, les variations de lumière artificielle perturbent moins l’image. Vivo vise une constance que même le modèle d’Apple peine parfois à maintenir.

Une fiche technique photo impressionnante sur le papier

Le rival chinois de l’iPhone 17 Pro Max ne se limite toutefois pas à ce capteur inédit. Il embarquerait également un capteur principal Sony LYT-901 de 200 mégapixels. Ajoutez à cela une optique Zeiss en 35 mm. Ce choix tranche avec les focales plus classiques des smartphones premium.

Cette focale rapproche ainsi l’expérience de celle d’un appareil photo professionnel. Elle donne un rendu plus naturel, notamment pour les portraits. Face à cela, le 17 Pro Max reste certes plus polyvalent, mais moins audacieux.

Le téléobjectif du rival chinois de l’iPhone 17 Pro Max

Vivo prévoirait en outre un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec une focale d’environ 85 mm. Avec ce module, on aurait donc un zoom optique plus propre et plus détaillé que celui du 17 Pro Max.

Le constructeur chinois aurait par ailleurs pensé à l’ultra grand-angle. Un capteur de 50 mégapixels garantirait une qualité homogène sur tous les modules. Vivo veut éviter l’effet « caméra secondaire » qu’on reproche habituellement à certains concurrents. Le rival chinois est donc prêt à battre l’iPhone Pro Max sur divers aspects.

Le Vivo X300 Ultra peut-il vraiment battre Apple en photo ?

Sur le papier, le Vivo X300 Ultra semble vraiment impressionnant. Son approche matérielle vise une précision maximale, là où Apple privilégie l’équilibre logiciel. Cette philosophie pourrait notamment séduire les amateurs d’images fidèles à la réalité.

Cela dit, qu’en est-il du traitement logiciel final ? La question se pose en effet, car Apple excelle dans ce domaine. Vivo devra donc prouver que ses algorithmes exploitent pleinement ce matériel ambitieux.

Le rival chinois du 17 Pro Max prévoit un lancement mondial

D’habitude, les modèles chinois n’ont pas de tels objectifs. Mais le Vivo X300 Ultra, lui, viserait un lancement mondial. Des certifications européennes confirment d’ailleurs cette stratégie. Le Vivo X300 Ultra ne se contenterait donc plus du marché asiatique. Si ces promesses se confirment, l’iPhone 17 Pro Max pourrait perdre son titre de roi de la photo. En 2026, la bataille s’annonce plus ouverte que jamais.

