Victoire ! Le Japon gagne sa guerre contre cette technologie ringarde

Le Japon vient de gagner officiellement la guerre contre les disquettes. Le ministère du Numérique japonais annonce sa victoire après une bataille de 24 mois.

Il existe de nombreuses guerres dans le monde. Certaines sont très médiatisées et d'autres se développent juste en coulisse. Parmi ces dernières, on peut citer la guerre que le Japon a menée depuis 2022. Cette année a marqué la fin de l'utilisation des disquettes dans plus de 2 000 procédures gouvernementales, d'après l'annonce de Taro Kano, ministre du Numérique. L'aberration technologique a été adoptée, car il est impensable qu'à une époque où le cloud et Internet sont trop vulgarisés, ils se servent toujours de ce genre de stockage.

C'est officiel, le Japon a fini avec les disquettes

« Nous avons gagné la guerre contre les disquettes le 28 juin ! », annonce Taro Kono. Le gouvernement japonais « a éliminé l'utilisation des disquettes dans tous ses systèmes », rapporte Reuters.

Le rapport raconte que l'Agence numérique japonaise a réussi à « supprimer les 1 034 réglementations régissant leur utilisation, à l'exception d'une restriction environnementale liée au recyclage des véhicules ».

Japan wins 2-year “war on floppy disks,” kills regulations requiring old tech | Ars Technicahttps://t.co/a3NolIkwp9



일본, 2년간의 '플로피 디스크와의 전쟁'에서 승리하며 구식 기술을 요구하는 규제 폐지



차량 재활용과 관련된 환경 규제 하나를 제외하고 플로피 디스크 사용 1,034개의… July 4, 2024

Cela laisse ainsi entendre qu'il existe toujours des entités gouvernementales utilisant encore les disquettes, bien qu'aucun détail n'ait été mentionné. Rappelons que l'Agence numérique japonaise a été conçue durant la pandémie de COVID-19 pour mettre à jour la technologie gouvernementale.

Taro Kono, le géniteur de la modernisation des technologies du gouvernement, n'a pas manqué de faire connaître son aversion pour les disquettes et tout autre dispositif de bureau, à l'instar des télécopieurs.

Japon n'est pas à sa première guerre

Le pays n'est pas à sa première lutte avec la guerre des disquettes. En effet, le ministre Taro Kono a aussi combattu l'utilisation des fax. Il est parvenu à aider le pays à abandonner l'un des appareils les plus utilisés au Japon.

Il a également contribué à la lutte contre l'hanko. Il s'agit des sceaux personnels qui prennent l'aspect d'un tampon et qui est utilisé comme signature officielle.

Aujourd'hui, les disquettes sont toujours indispensables dans des domaines critiques, à savoir le métro de San Francisco et l'armée américaine. Cette dernière les utilise pour diriger les missiles nucléaires en 2016. Le métro quant à elle prévoit de poursuivre son utilisation jusqu'à 2030. Il y a aussi l'US Air Force se servait des disquettes de 8 pouces jusqu'en 2019.

Ce qui est tout de même assez inquiétant, sachant que ces supports physiques vont se dégrader tôt ou tard. D'ailleurs, Sony était le dernier fabricant de disquettes au Japon et l'entreprise a arrêté sa production en 2011.

Ces supports physiques sont aussi très courants dans d'autres secteurs, à savoir la broderie, les machines à commande numérique ou encore les compagnies aériennes de fret. Enfin, Chuck E. Cheese utilise encore les disquettes pour des animatronics au début de l'année 2023.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.