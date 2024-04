Vieux de 26 ans, le système de métro dans cette ville soulève des craintes

Cela peut sembler incroyable, mais il est vrai que le métro de San Francisco fonctionne toujours avec l'aide de disquettes de 5,25 pouces, un format qui appartient au passé depuis longtemps.

Malgré les nombreux progrès technologiques enregistrés au cours des dernières décennies, ce système de stockage désuet reste en place et essentiel au fonctionnement quotidien du réseau de transport en commun.

26 ans de service ininterrompu

Depuis maintenant 26 ans, le logiciel de contrôle des trains du métro de San Francisco repose sur ces fameuses disquettes. Leur routine commence chaque matin lorsque les opérateurs de la régie chargent les informations nécessaires à bord des rames. Ce processus se répète tous les jours sans faille, garantissant le bon roulement du trafic ferroviaire dans la région.

Pourtant, cette dépendance aux disquettes montre ses limites aujourd'hui. Les fabricants ont cessé depuis longtemps la production de ces supports, rendant leur approvisionnement de plus en plus difficile. Bien que certaines unités puissent encore être trouvées sur le marché de l'occasion ou provenir de collections privées, cette solution palliative ne saurait durer éternellement.

L‘obsolescence du matériel et la difficulté à le remplacer peuvent, par ailleurs, entraîner des problèmes graves pour le système de transport en commun. En cas de défaillance d'une disquette ou d'un lecteur, il pourrait être impossible de récupérer les données nécessaires au fonctionnement des trains. Dans un tel contexte, les usagers de la Bay Area seraient confrontés à des perturbations majeures dans leur quotidien.

Un chantier colossal pour moderniser le réseau ?

Il est évident que la transition vers une technologie plus récente et plus fiable doit être rapidement envisagée. Néanmoins, plusieurs défis se posent.

D'une part, le coût financier associé au remplacement d'un système aussi critique n'est pas négligeable. Les autorités locales devront trouver les fonds nécessaires pour financer ce projet, sans oublier que ce type de mise à niveau peut prendre du temps, avec des conséquences potentielles sur la fluidité des déplacements quotidiens des habitants.

D'autre part, il faudra veiller à ce que les nouvelles technologies puissent être intégrées en douceur au système actuel. Les ingénieurs et les opérateurs devront ainsi s'assurer que la migration du logiciel de contrôle vers une nouvelle plateforme ne crée pas de vulnérabilités ou d'incompatibilités susceptibles de mettre en péril la sécurité des usagers et la fiabilité du réseau.

Le remplacement des disquettes est donc urgent afin d'éviter un désastre en matière de transport dans la région de San Francisco. Les autorités locales doivent prendre les mesures nécessaires pour financer et organiser le long processus de modernisation. Seules une planification minutieuse et une collaboration étroite entre les acteurs concernés permettront de garantir une transition réussie vers un système de contrôle des trains adapté et résolument tourné vers l'avenir.

