Vous mentez sur votre âge sur Instagram ? Ce nouvel outil Meta va vous piéger !

Meta vient de dévoiler son dernier projet : un « classificateur d’adultes » pour identifier les jeunes qui trichent sur leur âge sur Instagram. L’IA scrutera leurs interactions pour débusquer les utilisateurs de moins de 18 ans, appliquant des restrictions de confidentialité plus strictes.

Dès l’an prochain, Meta compte révolutionner les contrôles d’âge sur Instagram avec son tout nouvel outil « classificateur d’adultes ». Ce logiciel, basé sur l’intelligence artificielle, repérera les mineurs grâce aux comptes qu’ils suivent et aux contenus qu’ils consultent.

Si l’IA décèle des indices suggérant qu’un utilisateur est mineur, elle appliquera des restrictions. Et ce, même si le profil affiche un âge différent.

Instragram : ne trompez plus Meta sur votre âge

En septembre, Meta a annoncé l’utilisation de l’IA pour repérer les jeunes qui falsifient leur âge sur Instagram. Cette initiative coïncide avec le lancement de nouveaux comptes dédiés aux adolescents.

Ces comptes imposent automatiquement des paramètres de confidentialité stricts pour les moins de 16 ans. Le but de ce logiciel est de limiter l’accès à certaines fonctionnalités d’Instagram à ceux qui n’ont pas l’âge. Les profils d’utilisateurs détectés comme étant mineurs passeront ainsi en mode privé et ne pourront plus envoyer de messages à des inconnus.

Sous la pression des parents et des autorités, Meta avait déjà mis en place plusieurs de ces restrictions pour les utilisateurs mineurs. Cependant, cette fois, elle empêche les adolescents de modifier ces paramètres sans autorisation parentale.

Meta, la société derrière Instagram, n’a pas encore précisé la fiabilité de son nouvel outil pour contrôler l’âge. Mais elle envisage de permettre aux utilisateurs incorrectement classifiés par son nouvel outil d’IA de contester.

Cela signifie qu’une personne identifiée comme mineure par erreur pourrait demander une vérification ou une correction de son statut. Pour le moment, l’entreprise n’a pas encore précisé les étapes exactes de ce processus d’appel.

Que propose Meta pour empêcher les mineurs de contourner ces restrictions ?

En effet Meta se retrouve sous la pression de la justice et de l’opinion publique pour protéger ses jeunes internautes. Avec Google, et ByteDance (propriétaire de TikTok) , ils ont récemment échoué à faire annuler une série de poursuites.

Pourquoi ? Ils ont été accusés de ne pas avoir protégé leurs utilisateurs mineurs des effets nocifs des réseaux sociaux.

Voilà pourquoi dès le début 2025, ceux qui tentent de changer manuellement leur âge sur Instagram devront fournir une preuve d’identité. Les utilisateurs pourront télécharger une pièce d’identité émise par le gouvernement ou partager un selfie vidéo sur Yoti.

Yoti est le partenaire de Meta pour la vérification d’âge. Son algorithme d’apprentissage estime l’âge à partir des traits du visage. La vidéo partagée avec Instagram sera ensuite supprimée.

Ces fonctionnalités de contrôle renforcé visent à empêcher les mineurs de contourner les restrictions de confidentialité. Meta avertira les utilisateurs qui tentent de créer un nouveau compte avec une adresse e-mail associée à un autre profil, une date de naissance différente, ou même un identifiant d’appareil suspect.

Personnellement, je trouve que Meta vise à limiter les comportements à risque chez les adolescents. N’empêche que le projet d’utiliser les identifiants des appareils pour suivre les nouveaux profils suscite des questions de confidentialité.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.