WeCA : l’application contre l’usurpation d’identité professionnelle

Avec WeCA, l’usurpation d’identité professionnelle trouve enfin un adversaire à sa hauteur. Cette nouvelle application mobile révolutionne la cybersécurité. Elle permet de sécuriser les échanges, aussi bien professionnels que personnels.

Une réponse innovante à un problème croissant

En France, l’usurpation d’identité est une menace grandissante. En 2021, 210 000 victimes ont été recensées, tandis que les pertes mondiales pourraient atteindre 190 milliards d’euros d’ici 2025. Les entreprises françaises ne sont pas épargnées, 63 % d’entre elles signalent une hausse des tentatives de phishing. Dans ce contexte, WeCA propose une solution novatrice pour authentifier les professionnels et sécuriser les interactions.

L’application permet à ses utilisateurs de vérifier instantanément l’identité de leurs interlocuteurs, qu’ils soient en face à face, au téléphone ou en ligne. Grâce à une interface mobile intuitive et à l’utilisation de clés éphémères, WeCA s’impose comme une réponse efficace contre les fraudes. WeCA s’appuie sur des techniques de vente numériques pour faciliter l’adoption par les entreprises et les particuliers.

Des fonctionnalités robustes pour une sécurité renforcée

WeCA offre plusieurs fonctionnalités d’authentification. L’identification en face à face se fait via le scan d’un QR Code présenté par le professionnel. Cela permet de recevoir en temps réel un message d’authentification avec des informations clés telles que la photo et la fonction de l’interlocuteur. À distance, un code alphanumérique fourni par téléphone est utilisé pour obtenir un message d’authentification identique. Sur internet, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône « WeCA Verified » sur un site web. Il reste à scanner un QR Code pour recevoir une confirmation sur leur mobile. Cette option garantit ainsi l’authenticité du site visité.

En plus de ces fonctionnalités, WeCA propose une plateforme SaaS destinée aux entreprises. Cela permet d’intégrer facilement cette solution dans leurs processus sans perturber leurs opérations. Cela assure une adoption fluide et sans contraintes techniques.

Une adoption facilitée pour les particuliers

L’un des atouts majeurs de WeCA est sa gratuité pour les particuliers. Cette accessibilité permet de sécuriser les achats en ligne ou les interactions avec des services institutionnels de manière simple et efficace. Philippe Lacroix, le fondateur de WeCA, explique que l’application a été conçue pour être facile à utiliser. Elle ne requiert pas la création de compte, ce qui encourage une adoption massive. Cette simplicité d’utilisation permet à un grand nombre de personnes de bénéficier d’une protection fiable contre les fraudes à l’identité, qui se multiplient dans la sphère numérique. Avec WeCA, les particuliers peuvent enfin sécuriser leurs interactions quotidiennes sans avoir à se soucier de la complexité technique ou de frais supplémentaires.

L’ambition de WeCA ne se limite pas à la simple lutte contre l’usurpation d’identité professionnelle. L’entreprise aspire à devenir une référence dans l’authentification des identités professionnelles et personnelles. Pour atteindre cet objectif, WeCA mise sur une stratégie de développement qui inclut des campagnes de marketing digital ciblées pour sensibiliser à la fois les utilisateurs et les entreprises aux avantages de l’application. De plus, des collaborations avec des partenaires clés dans le domaine de la cybersécurité sont en cours, ce qui renforce la sécurité des utilisateurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

