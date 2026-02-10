Xiaomi 15 512 Go à prix cassé : –53 % chez AliExpress pour la Saint-Valentin

Le fleuron de Xiaomi voit son prix s’effondrer ! Habituellement affiché à 1 109 €, le Xiaomi 15 (512 Go) tombe à seulement 519 € grâce au code promo FRCNY60. Une occasion en or de s’offrir un smartphone premium de 2025 pour le prix d’un milieu de gamme.

L’accès au matériel high-tech de dernier cri ne nécessite plus forcément des dépenses exorbitantes. Grâce à des offres ponctuelles exceptionnelles, il est désormais possible d’acquérir un équipement de premier plan à un tarif défiant toute concurrence, réconciliant ainsi exigence technique et maîtrise du budget.

La puissance brute dans un format compact

Le Xiaomi 15 n’est pas qu’un joli objet, c’est un monstre de performances. Équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, il traite les tâches les plus lourdes en un clin d’œil. Que vous soyez un mordu de gaming exigeant ou un adepte du multitâche effréné, rien ne l’arrête.

Son écran AMOLED de 6,36 pouces est un pur régal visuel : avec une luminosité de 3 200 nits, la dalle « crève le plafond » et reste parfaitement lisible, même en plein soleil. Côté photo, le partenariat avec Leica fait des merveilles. Le triple capteur de 50 Mpx capture des clichés d’une profondeur saisissante. Et la vidéo en 8K transforme vos souvenirs en véritables films de cinéma.

L’usage quotidien est un bonheur : la batterie de 5 240 mAh encaisse vos journées les plus denses. Si vous êtes pressé, la recharge 90 W redonne vie à votre téléphone pendant que vous prenez votre café.

Une réduction impressionnante : le Xiaomi 15 tombe à 519 €

Le calcul est simple mais vertigineux. En passant de 1 109 € à 519 €, vous réalisez une économie de 590 €, soit une remise immédiate de 53 %. À ce prix, le Xiaomi 15 vient directement chasser sur les terres des modèles « FE » ou des gammes inférieures de la concurrence, tout en proposant des specs bien plus haut de gamme. C’est tout simplement le meilleur rapport performance/prix de ce début d’année 2026.

Achetez l’esprit tranquille

Faire une affaire ne signifie pas faire de compromis sur la sécurité. L’appareil est expédié gratuitement depuis des entrepôts situés en France, garantissant une livraison rapide et sans frais de douane (TVA incluse). Vous bénéficiez de la garantie constructeur de 2 ans et de la protection acheteur AliExpress. Pour plus de souplesse, le paiement en 4 fois sans frais via PayPal est disponible. Ce qui vous permet de s’équiper sans vider son compte en une fois.

Un cadeau idéal (ou un plaisir personnel)

Compact, ultra-puissant et doté d’une autonomie de fer, le Xiaomi 15 est le compagnon parfait pour les créateurs de contenu et les technophiles. Mais attention : avec un tel rabais, les stocks et la validité du code promo FRCNY60 s’évaporent à vue d’œil.

