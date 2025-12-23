300To de musique en Torrent : l’énorme braquage de Spotify par les hackers

Le monde du streaming musical vient de connaître un séisme sans précédent. Alors que l’industrie pensait avoir dompté le piratage grâce au confort des offres par abonnement. Le groupe activiste Anna’s Archive a annoncé avoir réussi l’impossible. Ils ont aspiré la quasi-totalité du catalogue de Spotify. Le but ? Créer la plus grande bibliothèque musicale libre du monde, sous forme d’une archive massive de 300 téraoctets.

Un braquage au nom de la préservation

L’annonce, tombée il y a quelques jours, a glacé le sang des dirigeants de la plateforme suédoise. Anna’s Archive, affirme avoir extrait les métadonnées de 256 millions de pistes et des fichiers audio de 86 millions de chansons.

Selon les activistes, ce butin représente environ 99,6 % de ce que les utilisateurs écoutent réellement sur Spotify. Ce n’est pas seulement un piratage, c’est une véritable copie de sauvegarde de la culture musicale mondiale moderne. Le groupe justifie son action par une volonté de préservation culturelle. Il explique que la musique ne devrait pas dépendre de la survie d’une entreprise privée ou de contrats de licence volatils.

Une faille technique majeure pour Spotify

Comment un tel volume de données a-t-il pu être extrait sans que les alarmes ne sonnent plus tôt ? Spotify a confirmé l’incident, expliquant qu’un tiers avait utilisé des tactiques illicites pour contourner les verrous numériques.

Le groupe de pirates n’a pas simplement copié les liens. Ils ont réussi à extraire les fichiers sources. Pour le géant du streaming, c’est un échec sécuritaire cuisant. Jusqu’ici, on pensait le système de protection de Spotify suffisamment robuste pour décourager les tentatives de téléchargement massif. Anna’s Archive vient de prouver le contraire grâce à son attaque bien préparée.

La distribution par vagues : la stratégie du torrent

Fidèle à ses principes de décentralisation, Anna’s Archive a déjà commencé à diffuser les métadonnées via des liens torrent. Quant aux 300 To de musique, ils seront publiés progressivement. Le groupe prévoit de libérer les fichiers par ordre de popularité. Ainsi, il va commencer par les morceaux les plus écoutés.

Cette méthode garantit une diffusion rapide et difficile à stopper pour les autorités. Une fois que les fichiers les plus demandés seront sur les ordinateurs de milliers de seeders à travers le globe. Il sera quasiment impossible de faire disparaître cette archive.

Quel impact ce piratage va causer sur l’industrie musicale ?

Pour les artistes et les maisons de disques, la nouvelle est catastrophique. Alors que les revenus du streaming sont déjà jugés dérisoires par beaucoup de créateurs. L’émergence d’une alternative gratuite, exhaustive et permanente menace l’équilibre précaire de l’économie de la musique.

Spotify a immédiatement réagi en désactivant les comptes suspects. Elle a aussi renforcé ses mesures de sécurité même si le mal est déjà fait. L’enquête est en cours, impliquant probablement des agences internationales de lutte contre la cybercriminalité.

Le retour en force du piratage sur le web

Cet événement marque peut-être le début d’une nouvelle ère. Après des années de déclin face à la montée en puissance de Netflix, Disney+ ou Spotify. Le piratage revient sur le devant de la scène avec des arguments idéologiques. Anna’s Archive ne se voit pas comme un groupe de voleurs, mais comme des archivistes du futur.

Cependant, derrière le discours romantique de la préservation, c’est une réalité brutale qui s’impose. Le contenu de 300 To, fruit de décennies de création musicale, circule désormais librement sur le web. Le braquage du siècle ne fait que commencer.

