50 000 données d’entraînement par jour : le plan secret des robots chinois

La Chine inaugure un immense centre d’entraînement pour robots humanoïdes à Shanghai. Ce projet inédit vise à créer un super cerveau robotique capable d’apprendre 50 000 nouvelles données chaque jour.

Ce site unique, baptisé National and Local Co-built Humanoid Robotics Innovation Center, ambitionne de transformer le développement de la robotique grâce à une collecte massive de données. Chaque jour, jusqu’à 50 000 informations de mouvement seront enregistrées pour former des machines plus intelligentes, capables d’exécuter des tâches humaines variées. Cette infrastructure représente un pilier central dans la stratégie chinoise d’IA avancée.

Un entraînement intensif fondé sur la reproduction humaine

Le centre mise sur l’observation et la répétition des gestes humains pour entraîner ses robots humanoïdes. Des formateurs reproduisent des mouvements précis, comme saisir, soulever ou déplacer un objet, afin d’alimenter des bases de données comportementales. Ces actions, appelées « compétences atomiques », constituent les fondations de l’autonomie robotique.

D’après Xu Bin, directeur général du centre, l’objectif est de développer 45 compétences fondamentales permettant aux robots d’interagir naturellement avec leur environnement. Grâce à cet entraînement, les robots apprennent à anticiper, adapter et corriger leurs actions en temps réel.

Génération massive de données et partage industriel

Les chercheurs du centre affirment que les données générées constituent le cœur du projet. Actuellement, le système produit entre 20 000 et 30 000 entrées quotidiennes, un chiffre qui atteindra bientôt 50 000. Ces données serviront à perfectionner les modèles d’IA embarqués dans les robots humanoïdes.

L’objectif est de favoriser une plateforme de données partagée, ouverte à plusieurs entreprises et instituts de recherche. Ainsi, chaque acteur du secteur pourra contribuer à un écosystème commun d’intelligence incarnée. Cette approche collaborative vise à réduire les coûts de développement tout en accélérant l’innovation.

La création d’un « super cerveau » robotique

En outre, ce centre d’entraînement ne se limite pas à la formation de robots individuels. Il aspire à créer un modèle global, surnommé « super cerveau », capable d’orchestrer les comportements de multiples robots humanoïdes à travers divers secteurs. Cette base de connaissances universelle permettra aux machines d’apprendre les unes des autres et d’améliorer leurs performances collectives.

En combinant matériel, logiciel et big data, la Chine espère établir une nouvelle norme dans le développement de l’IA. Ce modèle pourrait, à terme, équiper aussi bien les robots industriels que domestiques.

Les robots humanoïdes entraînés à Shanghai couvriront dix grands domaines d’application, allant de la logistique à la santé. Dans l’industrie, ils pourraient apprendre à manipuler des outils lourds ou à gérer des chaînes de production automatisées. Dans les services, ces robots seraient capables d’aider au nettoyage, de transporter des objets ou d’assister des patients en centre médical. Grâce à l’entraînement intensif et à la diversité des scénarios simulés, la Chine espère bâtir une génération de robots capables d’évoluer dans des environnements complexes et imprévisibles.

Un symbole de la stratégie technologique chinoise

Ce centre illustre la volonté du pays d’occuper une place dominante dans le domaine de la robotique intelligente. L’État chinois investit massivement pour développer des infrastructures de ce type, combinant recherche, expérimentation et entraînement à grande échelle.

À terme, ces initiatives devraient renforcer la compétitivité nationale et réduire la dépendance aux technologies étrangères. Selon Xu Bin, ce centre d’entraînement constitue une infrastructure de base pour l’IA, qui intègre étroitement matériel, logiciels et big data.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.