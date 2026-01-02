Botz : cet ETF robotique et IA va-t-il tripler de valeur en 3 ans ?

Le monde de l’investissement adore les promesses de croissance exponentielle. Avec l’explosion de l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation croissante des industries. Le nom de Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF revient souvent dans les discussions.

Plus connue sous son ticker BOTZ, l’entreprise est présente sur le marché depuis près de dix ans. Par ailleurs, ce fonds se retrouve aujourd’hui au cœur d’une révolution technologique sans précédent. Mais au-delà du buzz, est-il réaliste d’imaginer que sa valeur puisse tripler d’ici trois ans ?

L’IA générative : le premier moteur de croissance

Le potentiel de BOTZ repose sur une synergie puissante entre deux thématiques majeures dont l’IA et la robotique. Jusqu’ici, l’IA était surtout une affaire de logiciels. Mais nous entrons dans l’ère de l’IA agentique. Contrairement aux chatbots classiques, ces systèmes peuvent prendre des décisions et exécuter des tâches complexes de manière autonome.

Selon les analystes de Morgan Stanley, ces « acheteurs agentiques » pourraient générer des centaines de milliards de dollars de dépenses dans l’e-commerce d’ici 2030. BOTZ, qui détient des piliers comme Nvidia (le cerveau de l’IA mondiale), est bien placé pour capter cette valeur. Cette marque représente environ 11 % du fonds bien que ce chiffre soit plafonné lors des rééquilibrages. Cela garantit une exposition directe aux leaders du secteur.

La robotique : le géant endormi

Si l’IA attire toute la lumière, le volet « robotique » de l’ETF ne doit pas être sous-estimé. Ce n’est plus de la science-fiction. Le coût d’adoption des robots industriels a chuté de 25 % en dix ans. Cette baisse de prix ouvre la porte à une adoption massive dans des secteurs comme l’aérospatiale, les batteries pour véhicules électriques…

Plus fascinant encore, le marché des robots humanoïdes. Bien que ce créneau soit encore émergent, les prévisions sont vertigineuses. Morgan Stanley estime que ce segment pourrait peser 5 000 milliards de dollars d’ici 2050. Ces robots ne remplaceront pas seulement l’humain pour les tâches ingrates. Ils collaboreront avec nous pour améliorer la sécurité et l’efficacité industrielle. En investissant dans BOTZ, vous pariez sur ces usines du futur.

Une diversification qui rassure

L’un des reproches souvent faits aux fonds technologiques est leur concentration excessive sur les États-Unis. BOTZ se distingue par une approche plus globale. Près de 50 % de ses actifs sont situés hors des frontières américaines.

Le Japon, leader historique de la robotique de précision, occupe une place de choix avec environ 27 % du portefeuille. Cette répartition géographique est un atout majeur. Effectivement, elle permet de profiter de l’innovation mondiale sans être totalement dépendant de la santé économique d’un seul pays.

Tripler en 3 ans : un objectif réaliste ?

Pour qu’un ETF triple de valeur en 3 ans, il faut une conjonction de facteurs exceptionnels. Avec une capitalisation boursière moyenne de ses éléments dépassant les 500 milliards de dollars, BOTZ n’est pas un fonds de « petites pépites » spéculatives.

Une multiplication par trois en 36 mois va impliquer une croissance annuelle de plus de 40 %. Ce genre de situation est extrêmement rare pour un ETF diversifié. Toutefois, si le rythme actuel de l’adoption de l’IA se maintient et que la robotique humanoïde franchit un cap commercial plus tôt que prévu. Les performances pourraient surprendre les plus sceptiques. Le BOTZ possède tous les ingrédients d’un investissement gagnant à long terme comme des thématiques porteuses et une diversification intelligente.

