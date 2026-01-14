Akeneo outille les marques pour l’ère agentique

Akeneo révolutionne l’expérience produit avec une suite de nouvelles fonctionnalités adaptées au commerce agentique. Sa plateforme pilotée par l’IA optimise l’exécution et la performance des données produits.

À mesure que l’intelligence artificielle transforme les usages du commerce, Akeneo adapte son offre. L’éditeur renforce sa plateforme avec des solutions tournées vers l’action, la gouvernance et l’automatisation. Le lancement du Digital Showroom et le partenariat avec Stripe témoignent de cette ambition. Objectif : donner aux entreprises les moyens de rester compétitives puisque l’IA rythme les décisions d’achat.

Une réponse stratégique à l’accélération du commerce par l’IA

Alors que les agents d’IA s’imposent peu à peu comme les nouveaux intermédiaires des consommateurs, les entreprises doivent adapter leur infrastructure pour suivre cette cadence. Akeneo entend justement combler le fossé entre la création de données produits et leur activation sur les canaux de vente. « La nouvelle ère du commerce se définit par des interactions gérées par l’IA qui progressent trop rapidement pour être suivies manuellement », observe Romain Fouache, CEO d’Akeneo. La société française réoriente sa plateforme vers l’action plutôt que la gestion et place l’exécution automatisée au cœur de sa stratégie.

Des fonctionnalités au service de l’efficacité opérationnelle

Parmi les nouveautés annoncées, le Digital Showroom joue un rôle clé. Cet espace collaboratif transforme l’information produit en outil de vente dynamique. Il aide les équipes commerciales à ajuster en temps réel leur discours selon les attentes du client. Autre levier à évoquer : l’intégration de Stripe Agentic Commerce Suite facilite les transactions orchestrées par des agents d’IA, du repérage produit jusqu’au paiement. À cela s’ajoutent le MCP Server, qui garantit la cohérence réglementaire et contextuelle des données, et les composants personnalisés. Ces derniers adaptent l’expérience à chaque secteur d’activité.

Une plateforme pensée comme l’infrastructure du commerce automatisé

Avec cette évolution, Akeneo ne se contente plus de gérer les données produits ; elle orchestre leur activation dans un parcours d’achat désormais automatisé. L’année 2025 marque ce virage : suppression des frictions, boucles de retour client intégrées, et synchronisation entre contenu, contexte et conformité. « Dans cette nouvelle économie, vos données produits ne sont plus de simples descriptions ; elles sont la première force de vente de votre marque », insiste Romain Fouache. Pour Akeneo, structurer l’intelligence produit devient un impératif vital face à l’émergence d’un commerce piloté par la machine.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

