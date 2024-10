La MFA résistante au phishing n’est plus infaillible ! Ce que vous devez savoir

Face aux cyberattaques sophistiquées, même la MFA résistante au phishing vacille. Les organisations doivent agir vite pour contrer cette menace.

Le paysage des cybermenaces évolue rapidement. Ransomware, phishing et deepfakes bouleversent les méthodes de défense classiques. L’authentification multifacteur (MFA), autrefois incontournable, montre même ses limites face aux attaques de nouvelle génération. Il est urgent de revoir nos stratégies de sécurité.

Que se passe-t-il au juste?

Les ransomwares n’ont jamais été aussi dévastateurs. En 2024, le paiement moyen a bondi de 500 %, atteignant 2 millions de dollars. Une multiplication par cinq en une seule année.

En 2023, la rançon médiane s’élève à 20 millions de dollars, contre 1,4 million en 2022. Je dois dire que la cybersécurité n’est plus un sujet qu’on peut traiter à la légère. Pourquoi ?

Puisque 90 % des attaques de ransomware commencent par du phishing, et une fois les informations d’identification volées, tout le reste suit.

Le problème majeur est que les ransomwares et les violations de données ont pris une ampleur sans précédent. Les entreprises sont submergées par des vagues constantes d’attaques, amplifiées par des technologies de plus en plus sophistiquées.

Et le pire, c’est que beaucoup sont restées bloquées dans le passé avec leurs vieilles solutions de sécurité.

L’intelligence artificielle (IA) générative a radicalement transformé les cyberattaques. Les e-mails de phishing sont devenus indétectables, même pour les utilisateurs formés car il n’y a ni fautes d’orthographe grossières ni indices évidents.

Les cybercriminels perfectionnent leurs méthodes pour manipuler des employés vulnérables avec des messages quasiment irréprochables. Résultat : 9 attaques de ransomware sur 10 proviennent encore du phishing.

Même les grandes entreprises, comme Change Healthcare, n’y échappent pas. Ils ont perdu 2 milliards de dollars dans une attaque récente. Et les hackers le savent : ils exploitent cette vulnérabilité en réclamant des rançons démesurées.

La raison ? Les victimes préfèrent payer plutôt que de perdre encore plus à cause des interruptions de leurs activités. Ce qui est particulièrement effrayant, c’est que l’IA ne se contente pas d’améliorer les e-mails de phishing.

Désormais, elle permet aussi de créer des deepfakes réalistes de dirigeants et de collègues. Les attaquants se font passer pour des supérieurs hiérarchiques dans des réunions Zoom truquées ou via des appels téléphoniques.

Le niveau de tromperie est devenu tel que même les employés les plus avertis peuvent être pris au piège.

La MFA, autrefois résistante au phishing, n’est plus une option

L’authentification multifacteur (MFA) est un vieux rempart de la cybersécurité, mais elle montre ses limites. Désormais, les cybercriminels contournent les MFA héritées, comme les OTP envoyés par SMS, via des techniques comme l’échange de carte SIM ou des attaques de l’homme du milieu.

Et face à ces attaques de plus en plus sophistiquées, je crois qu’il est impératif d’adopter des systèmes plus robustes. Se protéger avec des mots de passe ne suffit plus dorénavant.

Les cybercriminels exploitent les faiblesses avec des méthodes de plus en plus raffinées. Même la formation des employés ne suffit plus à déjouer les pièges du phishing, surtout lorsque les attaques sont personnalisées et alimentées par des données précises.

Il faut passer à des solutions MFA de nouvelle génération, comme celles conformes à la norme FIDO2, qui intègrent l’authentification biométrique. Avec des technologies comme la reconnaissance faciale ou les empreintes digitales, les entreprises peuvent se protéger contre les attaques de phishing et rendre la compromission presque impossible.

Ces méthodes rendent obsolètes les vieilles pratiques de sécurité basées sur des mots de passe à usage unique.

Et puis, je trouve que si les cybercriminels ne cessent de progresser, il est de notre responsabilité de nous adapter, non ? En espérant que le gouvernement utilise nos données biométriques à bon escient…

N’hésitez pas nous partager vos avis en commentaire.

