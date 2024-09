RAM : le record du monde vient d’être battu par cette barrette de mémoire !

Le monde de la technologie continue de repousser les frontières du possible, et cette nouvelle barrette de RAM en est la preuve flagrante. Il s’agit de la RAM DDR5-9600 de la société Asgard, atteignant des vitesses jamais vues.

RAM DDR5-9600 : le nouveau record du monde

La RAM DDR5-9600 est différente des modules DIMM(Dual In-line Memory Module) standards que l’on trouve dans la plupart des ordinateurs. C’est un CUDIMM (Cadenced Unbuffered DIMM), un module de mémoire cadencé sans tampon.

Cependant, il faut savoir qu’à des vitesses aussi élevées, maintenir l’intégrité du signal est un défi. Plus la RAM est rapide, plus il est difficile de garder un signal stable. Mais pour Asgard, c’est là qu’intervient la puce CKD (Clock Driver). Elle gère le signal d’horloge, le met en mémoire tampon et l’amplifie. Ensuite, elle distribue ce signal aux différentes parties du module.

C’est donc en combinant la CUDIMM avec des circuits intégrés DRAM SK hynix qu’Asgard a réussi à obtenir cette performance spectaculaire. D’ailleurs Tom’s Hardware a expliqué que seules les puces les plus avancées ont été sélectionnées pour. Résultat : une vitesse qui dépasse de 400 MT/s celle de la RAM DDR5-9200 récemment lancée par V-Color Xfinity.

Asgard Thor, bientôt disponible ?

Cette nouvelle RAM d’Asgard est appelée Thor. Elle sera disponible en deux versions. Des kits avec deux modules de 16 Go chacun et d’autres avec deux modules de 24 Go chacun. Ils fonctionnent à une tension de 1,50 V et ont les mêmes timings CAS : CL44-56-56-136-192, qu’importe leur capacité.

Asgard Thor ne supporte pas l’overclocking via les profils AMD EXPO. Elle est compatible uniquement avec les profils Intel XMP. Toutefois, ceux qui ont des processeurs AMD peuvent toujours overclocker en ajustant manuellement les paramètres dans le BIOS.

Pour l’instant, nous n’avons pas d’informations sur la date de sortie et le prix de ces kits de RAM d’Asgard. Pas plus que ce qu’on en a sur la RAM DDR5-9200 de V-Color Xfinity, qui est une concurrente directe. Cependant, avec l’arrivée imminente des processeurs Intel Arrow Lake, il ne serait pas surprenant de voir ces kits débarquer très bientôt sur le marché.

Pour info : Asgard ne compte pas s’arrêter là. La société a déjà annoncé travailler sur une nouvelle RAM plus que performante : la DDR5-10000.

Asgard unveils DDR5-9600 CUDIMM memory, hints 10,000 MT/s kits coming as well https://t.co/IxPEcQWBks September 15, 2024

Une RAM plus rapide que jamais… pour qui ?

Qu’Asgard a battu le record, c’est impressionnant, mais cela soulève aussi des questions comme : à qui cette RAM s’adresse-t-elle vraiment ? Actuellement, certains kits de RAM atteignent 8 400 MT/s alors que beaucoup d’utilisateurs se satisfont d’une vitesse autour de la DDR5-6000.

De plus, avec des vitesses aussi élevées, il est clair que ces RAM ne sont pas destinées au grand public. La majorité des ordinateurs n’a pas besoin de telles performances pour un usage quotidien. Alors, à quoi bon ?

C’est peut-être parce que d’une manière ou d’une autre, ces avancées finissent toujours par influencer les technologies du grand public. Ce qui semble extravagant aujourd’hui pourrait devenir la norme dans quelques années…

Quoi qu’il en soit, pour le moment, cette RAM reste un argument de prestige pour Asgard.

