React, la bibliothèque Javascript à découvrir

Développée par Meta, React est une bibliothèque JavaScript prisée pour la création d’interfaces utilisateur. Avec sa capacité à rendre les divers composants autonomes et réutilisables, elle simplifie le développement web moderne. A travers cet article, je vous invite à explorer les différentes facettes de React, ses avantages et la manière dont elle redéfinit l’approche du front-end en matière d’interactivité.

Qu’est-ce que React ?

React est donc une bibliothèque open source conçue pour créer des interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Elle se concentre principalement sur la vue (le « V » du pattern MVC) et aide les développeurs à créer des applications monopage (SPA) avec aisance. Grâce à React, les développeurs peuvent construire des applications web rapides et interactives en manipulant le DOM de manière efficace.

Son architecture repose sur des composants réutilisables qui simplifient le développement et la maintenance des applications. Ces composants, en tant que blocs de construction modulaires, se combinent pour former des interfaces complexes sans compromettre leur efficacité. De plus, React utilise un « virtual DOM » qui met à jour et rend uniquement les composants modifiés, ce qui améliore les performances des applications.

React se distingue également par sa capacité à fonctionner côté serveur avec ReactDOMServer. Cela rend les composants côté serveur avant de les envoyer au client. Cette approche, connue sous le nom de server-side rendering (SSR), améliore le temps de chargement des pages et le SEO des applications web. Pour aller plus loin, nous vous recommandons de suivre le guide : Comment bien démarrer avec React ?

Origines et évolution

React a vu le jour en 2013 pour améliorer l’efficacité de ses propres applications web, comme Facebook et Instagram. Depuis lors, sa communauté de développeurs s’est agrandie avec de nombreuses contributions et améliorations. Réputée pour ses performances et sa flexibilité, React a ensuite rapidement été adoptée par de nombreux géants du numérique, dont Netflix, Airbnb, Uber et Dropbox.

Cette bibliothèque a alors impacté considérablement le monde du développement web et mobile. En outre, React se révèle également utile pour le développement de certaines applications de bureau grâce à Electron. Il s’agit d’une plateforme qui donne la possibilité de créer des applications multiplateformes avec des technologies web.

Les bases de React

Au cœur de React se trouvent les composants, qui sont des unités indépendantes et réutilisables de code. Ils aident à décomposer une interface utilisateur en petites parties gérables. Chacun d’eux gère son propre état. Il peut d’ailleurs recevoir des propriétés (props) des composants parents, ce qui permet une gestion fine de l’interface.

Deux sortes de composants

Les composants fonctionnels utilisent des fonctions JavaScript standard et sont plus simples à employer. Un composant fonctionnel pourrait, par exemple, ressembler à ceci :

function Bonjour(props) { return <h1>Bonjour, {props.nom}!</h1>; }

Les composants basés sur des classes, quant à eux, sont des instances créées avec des méthodes supplémentaires pour gérer le cycle de vie du composant. Voici un exemple de composant basé sur une classe :

class Bonjour extends React.Component { render() { return <h1>Bonjour, {this.props.nom}!</h1>; } }

L’état et les propriétés

Dans React, l’état (state) et les propriétés (props) jouent un rôle capital. L’état reflète les données internes d’un composant et peut changer au fil du temps, ce qui entraîne un re-rendu dynamique. En revanche, les props sont des informations transmises d’un composant parent à ses enfants. Ils restent immuables pendant toute la durée de vie du composant.

La distinction entre état et props facilite une gestion claire et structurée des données. Cette caractéristique offre une grande flexibilité et un contrôle précis sur les composants ainsi que leur comportement au fil du temps.

Le Virtual DOM

Une des caractéristiques majeures de React est le Virtual DOM ou Document Object Model virtuel. Il s’agit d’une représentation de la structure de votre interface utilisateur. Vous pouvez l’imaginer comme une sorte d’arbre généalogique de tous les éléments de la page. Manipuler directement le DOM réel peut être fastidieux et lent, surtout lorsque de nombreux changements doivent être appliqués rapidement. C’est ici qu’intervient le Virtual DOM, une solution beaucoup plus efficace.

Lorsqu’un changement d’état survient, React génère une nouvelle version du Virtual DOM et la compare avec la version précédente dans un processus appelé « diffing ». Ce dernier identifie précisément les différences entre les deux versions. Ensuite, seules les parties modifiées sont appliquées au DOM réel. Pour les non-développeurs, imaginez que vous devez corriger des erreurs sur un document. Vous notez simplement les erreurs sur une copie. Enfin, vous ne modifiez que les parties nécessaires sur le document original. Cela vous fait gagner du temps et réduit les risques d’erreurs.

React Native pour apk

Cette bibliothèque open source est utilisé en développement mobile. Elle permet de créer des applications natives pour iOS et Android. La démarche suit les mêmes concepts fondamentaux. Grâce à cette approche, les développeurs peuvent partager une grande partie de leur code entre les plateformes. Cette interopérabilité réduit ainsi le temps et les efforts nécessaires pour développer des applications multiplateformes.

Avec React Native, le développement mobile bénéficie également de la puissance des composants réutilisables. Cette caractéristique favorise la modularité et la maintenance facile des projets. De plus, la performance obtenue grâce à la compilation du code JavaScript en natif offre une expérience utilisateur similaire à celle des applications purement natives.

Écosystème et outils React

React bénéficie d’un écosystème riche de bibliothèques et d’outils complémentaires. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Redux pour la gestion de l’état global de l’application, et React Router pour la gestion de la navigation. Ces outils permettent aux développeurs de créer des applications web complexes et maintenables.

Redux, gestionnaire d’état

Bibliothèque JavaScript open source populaire utilisée avec React, Redux centralise l’état de l’application pour en faciliter la gestion. En suivant le principe du magasin unique (single store), elle garantit que chaque modification de l’état soit prévisible et traçable. Cette précaution évite ainsi les anomalies difficiles à déboguer.

Les développeurs bénéficient d’une structure claire et cohérente pour gérer l’état de leurs applications, accroissant leur modularité et leur testabilité. Un projet e-commerce peut utiliser Redux pour gérer l’état du panier d’achat, des produits disponibles et des utilisateurs. Cette fonctionnalité assure donc une synchronisation fluide entre les différentes parties du site de vente en ligne.

GraphQL et API

Bien que React puisse interagir traditionnellement avec des API REST, elle offre une alternative puissante et flexible avec GraphQL. Ce langage de requête développé par Meta permet de définir précisément les données requises pour chaque composant. Pour reprendre l’exemple de l’application d’e-commerce, il accélère le processus d’achat et écarte les commandes excessives et inutiles.

L’intégration de GraphQL avec React se fait souvent via Apollo Client. C’est une bibliothèque qui simplifie la gestion des requêtes et de la mise en cache. Elle rend encore plus efficaces les interactions entre le front-end et les back-ends complexes. Une application de réseau social utilisant GraphQL, par exemple, peut récupérer uniquement les informations nécessaires pour chaque utilisateur. Cette sorte de tri améliore ainsi la vitesse et l’efficacité des requêtes.

Styled-components, CSS et Next.js

Pour la gestion du CSS dans les applications React, Styled-components est une bibliothèque populaire qui permet d’écrire du CSS directement dans les composants JavaScript. Cette approche rend le style des composants plus modulable et maintenable. En encapsulant les styles avec les composants, les développeurs peuvent éviter les conflits de styles et rendre le code plus lisible et organisé. L’application mobile Discord utilise React Native et Styled-components pour offrir une interface utilisateur fluide et cohérente sur différentes plateformes.

Next.js est d’ailleurs un framework basé sur React qui facilite la mise en œuvre du rendu côté serveur (Server-Side Rendering, ou SSR). Les développeurs peuvent y créer des applications qui se chargent plus rapidement et sont mieux optimisées pour le SEO. En plus du SSR, Next.js offre des fonctionnalités telles que le pré-rendu statique, le découpage du code et l’optimisation des images.

Avis personnel sur React

À notre humble avis, la véritable force de React réside dans son Virtual DOM. Cette technologie unique permet des mises à jour rapides et performantes des interfaces sans sacrifier la fluidité de l’expérience utilisateur. En se servant de techniques comme le code splitting et la Lazy Loading, React parvient à réduire le temps de chargement initial des pages. Cette vitesse intelligemment gagnée est bénéfique pour les applications monopage lourdes.

Nous trouvons que React offre une courbe d’apprentissage relativement rapide, grâce à sa documentation exhaustive et à la vaste collection de ressources en ligne. Les tutoriels, cours et exemples réels facilitent grandement la familiarisation avec les concepts et pratiques de la bibliothèque. De plus, l’adoption massive de React par la communauté de développeurs qui gravite autour constitue un vrai plus. Ces passionnés assurent un support continu et une abondance de packages tiers, plugins et autres solutions pour étendre les capacités de React en fonction des besoins des projets.

Réserve sur cette bibliothèque Javascript

Bien que React simplifie le développement d’interfaces réactives, les applications de grande envergure peuvent devenir complexes à maintenir. La prolifération des composants et des états partagés nécessite une architecture bien pensée dès le départ. Il devient indispensable d’intégrer des pratiques de codage solides et des patterns architecturaux éprouvés comme le flux unidirectionnel des données avec Redux, afin de garder les applications scalables et faciles à comprendre. Des environnements tels que Create React App fournissent une configuration de départ pour résoudre ce problème.

