Vidéo : il sort dans la rue avec son robot humanoïde et choque les passants

Un robot humanoïde baptisé SE01, créé par la start-up Engine AI, s’est baladé dans un centre commercial chinois. La façon dont il se déplaçait est tellement fascinante – si proche de celle d’un humain – qu’il a même attiré l’attention des experts de Nvidia.

Rappelez-vous, c’est le robot qui a fait la une des journaux fin octobre « Engine SE01 : le premier robot qui marche avec plus de classe qu’un humain ! »

Voyez par vous-vous sur la vidéo ci-dessous, publiée, initialement, par Engine AI sur des plateformes de médias sociaux chinoises, la semaine du 10 janvier 2025.

SE01 vole la vedette à Tesla

SE01 est un robot humanoïde de 170 cm. Qu’est-ce qui le rend si spécial ? Il est capable d’effectuer des mouvements humains tels que des squats, des pompes, et même des gestes plus complexes comme la prise d’objets.

Ce modèle, qui peut aussi marcher en rond, a été conçu pour durer plus de dix ans. Une solidité qui montre que la société de Shenzhen ne plaisante pas quand il s’agit d’innovation durable.

Pour l’instant, le prix du modèle haut de gamme SE01 n’a pas encore été révélé. Yao Qiyuan, cofondateur d’Engine AI, a toutefois affirmé à un média de Shenzhen que la start-up visait à fixer le prix de ses robots humanoïdes de taille standard entre 150 000 et 200 000 yuans.

Bref, vous et moi, nous ne sommes pas les seuls à douter de la véracité des performances de SE01. Au fait, la vidéo ci-dessus – l’original, du moins – a été partagée sur X (anciennement Twitter), avec un commentaire : « Est-ce réel ? » par Jim Fan, un chercheur principal et responsable de l’Initiative des agents IA chez Nvidia.

Fan a indiqué avoir vu des publications montrant des « démarches humanoïdes particulièrement naturelles » de la société chinoise. Il insinue que le clip ci-dessus est authentique donc !

Il a même évoqué : « La démarche a du style, mais nous avons besoin de ces robots pour lutter contre les incendies [le plus vite possible] ». Cependant, il a précisé qu’il était difficile de savoir si la vidéo avait été créée ou non par IA.

En savoir plus sur Engine AI

Engine AI est une start-up de Shenzhen fondée en octobre 2023. Avant SE01, elle a déjà lancé plusieurs robots humanoïdes. Il y a par exemple SA01, un modèle bipède open source destiné à la recherche et à l’enseignement.

Il est vendu au prix de 38 500 yuans (5 250 dollars). PM01, l’autre robot d’Engine AI haut de 138 cm, est vendu au prix beaucoup plus élevé de 88 000 yuans. Pour info, l’entreprise les a présentés au CES cette année.

Engine AI fait partie des entreprises chinoises cherchant à rendre les robots humanoïdes véritablement fonctionnels dans des applications concrètes. Et ce, malgré les difficultés financières auxquelles plusieurs acteurs font face après des investissements massifs.

UBTech Robotics, le principal fabricant chinois de robots humanoïdes, par exemple, a fait son entrée en bourse à Hong Kong en 2023. L’entreprise a enregistré une perte annuelle de 1,23 milliard de yuans cette même année, en hausse par rapport aux 974,8 millions de yuans de 2022.

Depuis son IPO, une chute importante de ses actions a entraîné une perte de plus de la moitié de leur valeur. Mais Engine AI semble motivée à réussir là où d’autres ont échoué.

En novembre, la société avait déclaré au National Business Daily s’efforcer de limiter les coûts de production de chacun de ses robots humanoïdes à moins de 100 000 yuans.

La jeune start-up de robotique a aussi bouclé un tour de financement d’amorçage en août. Parmi les investisseurs figurent SenseCapital, la branche de capital-risque de SenseTime, société chinoise d’IA cotée à Hong Kong.

Personnellement, je crois qu’Engine AI a un bon avenir. Êtes-vous d’accord avec moi ?

