Robotique : Bill Gates révèle les 5 startups qui vont marquer le futur

Bill Gates pense que la robotique va beaucoup avancer grâce à ces cinq startups. Le fondateur de Microsoft donne leur classement.

Bill Gates s’intéresse à l’industrie robotique et suit attentivement son évolution. Le multimilliardaire américain affiche un intérêt particulier pour les entreprises qui cherchent à résoudre les défis liés à la dextérité et à la mobilité des robots. Cinq startups figurent dans ses petits papiers.

1. Agility Robotics – Pour Bill Gates, la meilleure startup en robotique

Cette compagnie, basée à Corvallis, en Oregon, aux États-Unis, a développé un robot humanoïde appelé Digit. Les géants américains de la logistique, GXO Logistics et Amazon testent actuellement cette machine dans leurs entrepôts.

Agility Robotics est en avance sur ses concurrents en matière de machines humanoïdes. Ce secteur a connu une forte croissance l’année dernière. La startup se prépare désormais à une expansion majeure. Elle a lancé RoboFab, une usine de fabrication de robots capable de produire plus de 10 000 unités annuellement.

La mobilité de Digit impressionne beaucoup l’ancien patron de Microsoft. Le robot peut marcher partout où des humains le peuvent. Il possède également toute la flexibilité d’un travailleur et plus encore. En effet, la machine soulève des charges plus lourdes. Elle peut également étendre ses bras pour atteindre des étagères plus hautes.

2. Tevel – La solution robotique pour les agriculteurs

Cette startup israélienne développe des drones pour s’occuper de la cueillette dans les champs. Elle s’est particulièrement illustrée, l’an dernier, lors du salon annuel de l’agriculture de Tulare, en Californie, le World Ag Expo. Par ailleurs, les drones de Tevel sont déployés un peu partout dans le monde, notamment en Italie, aux États-Unis, au Chili et en Israël.

La cueillette de fruits n’est pas une tâche facile pour les robots. Il est effectivement difficile de concevoir un système suffisamment doux pour manipuler des fruits délicats. La compagnie israélienne propose une solution robotique unique très précise qui limite au maximum les meurtrissures.

Pour Bill Gates, la robotique peut pallier la pénurie de main-d’œuvre dans l’agriculture. Rappelons que ce problème force souvent les agriculteurs à jeter les fruits n’étant pas récoltés à temps. Des entreprises comme Tevel peuvent résoudre cette situation.

3. Apptronik – La startup du premier robot domestique humanoïde

Dévoilé en août 2023, Apollo est le premier robot humanoïde d’Apptronik. La startup texane prévoit de lancer ce modèle cette année. Celui-ci devrait approximativement coûter aussi cher qu’une nouvelle voiture.

La flexibilité annoncée d’Apollo impressionne Bill Gates. D’où la présence d’Apptronik dans ce classement. D’autre part, Apollo est polyvalent et peut être programmé pour effectuer une variété de tâches, notamment le travail ménager. Par ailleurs, le robot est en mesure d’exécuter des logiciels tiers pour acquérir de nouvelles fonctionnalités.

4. RoMeLa – Un potentiel intéressant

Le laboratoire de robotique et de mécanique de l’université de Californie à Los Angeles n’est pas techniquement une startup. Cependant, il est en train de développer une technologie assez impressionnante.

Une équipe de RoMeLa a conçu un robot capable de marcher à une vitesse de 2,1 mètres à la seconde. C’est une véritable prouesse pour n’importe quel modèle robotique humanoïde. Gates apprécie beaucoup la vitesse et la stabilité du robot. Il est effectivement très difficile de faire perdre au robot son équilibre.

5. Field AI – Spécialiste de la conception de systèmes

Field AI ne construit pas de robots physiques comme toutes les autres startups de cette sélection. La compagnie se spécialise plutôt dans la conception de systèmes d’autonomie pour n’importe quelle machine. Elle propose des solutions logicielles permettant un déploiement rapide des machines sur le terrain.

Cette startup américaine base ses solutions sur l’intelligence artificielle. Elle peut créer des systèmes pour des véhicules à pattes, à roues, volants et à chenilles. Ses systèmes peuvent gérer n’importe quel environnement, même des conditions inconnues, dynamiques et imprévisibles.