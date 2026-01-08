Vidéo : le nouveau robot de Boston Dynamics va vous laisser sans voix

Le CES nous en a déjà montré beaucoup. Mais la démonstration du nouveau robot de Boston Dynamics a fait basculer l’ambiance. Troublante, fascinante, sa vidéo est devenue virale en quelques heures.

Le monde de la robotique évolue à grande vitesse. Pour certains, ces machines représentent un progrès fascinant. Pour d’autres, elles suscitent encore méfiance et inquiétude. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elles ne laissent plus personne indifférent.

Et au CES de Las Vegas, Atlas, le robot humanoïde de Boston Dynamics, a mis tout le monde d’accord. Sa démonstration a marqué les esprits par son audace et le niveau d’innovation atteint par les ingénieurs de l’entreprise.

La démonstration du robot de Boston Dynamics qui fascine

Présenté en direct sur scène lors du CES de Las Vegas, le robot de Boston Dynamics a livré une performance aussi spectaculaire que troublante.

Boston Dynamics debuted its next-generation Atlas humanoid robot at CES in Las Vegas pic.twitter.com/7qSKHgrAG0 — Reuters (@Reuters) January 6, 2026

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, Atlas ne marche pas simplement comme un humain bien entraîné. Il se contorsionne et pivote. Il se tord dans des angles que le corps humain ne pourrait jamais encaisser.

Atlas avance sur scène avec assurance, puis commence à faire tourner ses mains comme des perceuses industrielles. Sa tête pivote sur elle-même. Son torse suit, dans une rotation complète qui brise toute illusion d’humanité.

L’atout central de cette nouvelle version d’Atlas, ce sont ses articulations à rotation continue. Ses hanches, ses poignets et même son cou peuvent pivoter à 360 degrés, sans aucune contrainte mécanique apparente.

Vous vous demandez à quoi servent tous ces mouvements improbables ? Rassurez‑vous, Boston Dynamics a pensé à tout. Cette liberté de rotation permet à Atlas de réaliser des tâches complexes avec une précision étonnante.

Il est donc en mesure de manipuler des pièces automobiles ou d’exécuter des gestes techniques millimétrés. En plus, avec ses 1,88 mètre et 90 kilos, il a la carrure idéale pour s’attaquer à des tâches complexes.

Pas de panique, c’est sous contrôle !

On a déjà vu des robots reproduire au millimètre les gestes de leur contrôleur. Avec ce robot de Boston Dynamics, c’est autre chose. Ses mouvements surprenants sont maîtrisés, même quand il tord ses bras ou pivote sur lui-même. Or, tout est contrôlé.

Boston Dynamics Atlas robot movements up close #CES2026 pic.twitter.com/AVtZjjc0kL — Cybernews (@CyberNews) January 6, 2026

Pour Robert Playter, le PDG de Boston Dynamics, l’objectif n’est pas de copier l’humain à l’identique. Mais de combiner le meilleur de la nature avec ce que la robotique sait faire de mieux. Atlas s’autorise ainsi des libertés là où notre anatomie impose des limites.

Le plus intéressant dans tout cela ? Derrière le show, Boston Dynamics prépare surtout le terrain pour la commercialisation d’Atlas. Une version prête à l’emploi a d’ailleurs été officiellement annoncée. L’entreprise, désormais sous l’aile de Hyundai, vise l’industrie.

Alors, quand pourra-t-on le voir au travail ? Le premier déploiement reste prévu dans une usine de véhicules électriques du constructeur coréen, d’ici 2028. Quant au prix, il reste pour l’instant bien gardé.

