Google et Boston Dynamics s’unissent pour créer le robot « cerveau ultime »

Google DeepMind et Boston Dynamics ont choisi Las Vegas pour dévoiler un partenariat surprise. En associant les capacités cognitives des modèles Gemini Robotics à l’agilité légendaire d’Atlas, les deux entreprises ouvrent la voie à des machines capables de comprendre leur environnement, de prendre des décisions et d’agir efficacement dans des contextes industriels réels.

Annoncée au CES 2026 à Las Vegas, cette alliance réunit Boston Dynamics, référence mondiale de la robotique mobile, et Google DeepMind, l’un des laboratoires d’intelligence artificielle les plus influents de la planète. Au cœur du projet, on retrouve les nouveaux robots Atlas, désormais propulsés par les modèles Gemini Robotics AI Foundation.

Ce partenariat va donner naissance à ce que beaucoup décrivent déjà comme le “cerveau ultime” des robots humanoïdes. Ainsi, ces deux géants veulent marier le corps le plus avancé de la robotique avec l’IA la plus ambitieuse du moment.

Atlas + Gemini : le corps robotique rencontre enfin le cerveau IA

Boston Dynamics est célèbre pour l’athlétisme et l’agilité impressionnante de ses robots. Sauts, courses, équilibre parfait… Atlas sait presque tout faire. Mais, jusqu’ici, ces prouesses restaient surtout physiques. Avec Gemini Robotics, Google DeepMind apporte la pièce manquante, dont l’intelligence décisionnelle.

Google DeepMind 🤝 @BostonDynamics



Our new research partnership will bring together our advancements in Gemini Robotics’s foundational capabilities to their new Atlas® humanoids. 🦾



Find out more → https://t.co/Z4fL9ixjW3 pic.twitter.com/dpw63NPMox — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) January 5, 2026

Ces modèles d’IA, dérivés du puissant Gemini multimodal, permettent aux robots de voir, comprendre, raisonner, agir et même interagir avec les humains. Atlas ne se contentera plus alors d’exécuter des mouvements programmés. Il pourra analyser une situation, choisir une action adaptée et s’ajuster en temps réel.

Les premières recherches conjointes débuteront dès cette année, avec une nouvelle flotte de robots Atlas dédiée aux tests. Les deux entreprises parlent déjà de nouveaux modèles visuels, langagiers et d’action. Ils sont spécialement conçus pour des robots humanoïdes complexes.

Une révolution industrielle qui commence dans les usines

Par ailleurs, ce partenariat a été présenté lors de la conférence presse de Hyundai, actionnaire majoritaire de Boston Dynamics. Ainsi, il ne vise pas le spectacle, mais des applications très concrètes. L’ambition affichée est de permettre aux humanoïdes comme Atlas d’accomplir une grande variété de tâches industrielles, avec un focus initial sur l’industrie automobile.

Longtemps concentrée sur la performance mécanique, Boston Dynamics n’a annoncé son intention de produire un humanoïde commercial qu’en 2024, portée par les récents progrès de l’IA. De son côté, Google DeepMind travaille depuis des années à ancrer l’IA dans le monde physique, bien au-delà des écrans.

Alberto Rodriguez, responsable du comportement robotique d’Atlas, résume l’enjeu : « créer des modèles fiables, évolutifs et sûrs, capables d’être déployés à grande échelle« . Carolina Parada, chez DeepMind, parle quant à elle d’ »amplifier l’impact réel de la robotique, sans compromis sur la sécurité« .

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.