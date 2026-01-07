Ils ne s’arrêtent plus : ce nouveau robot s’attaque désormais au kickboxing

Un robot de 1,82 m capable de coups de pied, de genoux et de pirouettes sur un ring de kickboxing. Unitree dépasse une nouvelle fois les limites du possible avec le H2, une machine qui mélange puissance, agilité et IA.

Après avoir surpris tout le monde avec le G1, ce robot humanoïde vendu 16 000 dollars capable de se plier comme un gymnaste olympique, Unitree a sorti un modèle encore surréaliste, le H2. Et, cette fois, le robot enchaîne les coups de pied, les genoux et les rotations dignes d’un ring de kickboxing.

Dans une vidéo récemment publiée, le Unitree H2 exécute de véritables mouvements de combat. High kicks, frappes latérales, pirouettes contrôlées… Le robot de 1,82 m pour 70 kilos de métal déroule un arsenal impressionnant, avec une stabilité qui force le respect.

Un combat de kickboxing entre Unitree H2 vs G1

Le moment le plus marquant de la démonstration reste sans doute le combat organisé entre l‘Unitree H2 et le G1. Les deux robots s’affrontent, et ensuite un coup de genou du H2 soulève littéralement le G1 du sol.

L’Unitree H2 développe jusqu’à 360 N·m de couple dans les articulations de ses jambes. À ce niveau de force, le robot peut donc déséquilibrer un autre humanoïde sans forcer, tout en restant parfaitement stable sur une seule jambe. Une démonstration de puissance, mais surtout de contrôle.

Qui plus est, l’Unitree H2 aligne des caractéristiques très sérieuses. Il dispose de 31 degrés de liberté, avec 7 articulations par bras et 6 par jambe. Il peut porter jusqu’à 15 kilos et conserve son équilibre. C’est ce qui le rend bien plus polyvalent qu’un simple robot de démonstration.

Côté intelligence, la version EDU peut embarquer un processeur NVIDIA Jetson AGX Thor, capable de délivrer 2070 TOPS. Unitree H2 a donc assez de puissance pour faire tourner des modèles d’IA en temps réel et gérer des mouvements complexes sans latence.

Par ailleurs, l’autonomie annoncée tourne autour de trois heures. Ce n’est pas encore aujourd’hui que les robots feront des rondes de kickboxing toute la nuit. Enfin… normalement.

Affiché à 29 900 dollars, l’Unitree H2 reste cher, mais largement en dessous des robots comme Atlas de Boston Dynamics, qui coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars. Là où Boston Dynamics vise surtout l’industrie, Unitree opte alors pour des robots humanoïdes capables de tout faire… y compris de vous envoyer un high kick parfaitement maîtrisé.

