Mauvaise nouvelle pour les fans : pas de disque GTA 6 avant 2027

L’attente autour de GTA 6 atteint un niveau rarement vu dans l’industrie du jeu vidéo et la version disque ne viendra pas de si tôt.

Cette rumeur persistante inquiète déjà une partie des joueurs. Rockstar envisagerait un lancement uniquement numérique pour éviter de nouveaux leaks massifs. Cela veut dire qu’on n’aura pas GTA 6 au format disque avant longtemps, au plus tôt 2027.

Pourquoi Rockstar envisage un lancement 100 % numérique ?

Selon plusieurs sources concordantes, Rockstar souhaiterait limiter les risques de fuites avant la sortie officielle. Le studio aurait en tête les nombreux leaks qui ont déjà touché GTA 6 ces dernières années. Par conséquent, sortir GTA 6 sans disque au lancement servirait à mieux contrôler la diffusion du jeu.

Les copies physiques circulent habituellement avant la date officielle, parfois plusieurs semaines en avance. Cela ouvre la porte aux spoilers, aux vidéos de gameplay non autorisées et aux révélations sur l’histoire. En choisissant un lancement digital, Rockstar réduirait drastiquement ces scénarios.

Que sait-on de l’absence de version disque de GTA 6 ?

Les informations proviennent d’un insider proche de la distribution européenne. Ce dernier affirme que Take-Two n’aurait aucun plan immédiat pour une version physique. L’objectif resterait d’éviter que des copies ne fuitent avant le jour J.

Les délais évoqués varient toutefois selon les sources. Certains parlent de quelques semaines d’attente pour le disque GTA 6. D’autres évoquent une sortie physique repoussée jusqu’au début de l’année 2027.

GTA 6 sans disque, une vraie rupture pour les joueurs

Pour de nombreux fans, le format physique reste très important. Les éditions collectors, les boîtiers et les cartes papier font partie de l’ADN de la licence. Lancer GTA 6 sans version physique dès le départ représenterait donc une rupture symbolique forte.

Cela dit, Rockstar Games n’innoverait pas totalement. D’autres gros titres ont déjà opté pour une sortie numérique prioritaire. Après tout, le marché évolue, et la majorité des ventes se fait désormais en dématérialisé sur consoles.

Cette stratégie peut-elle vraiment limiter les leaks ?

Les leaks du prochain GTA ont marqué les esprits, notamment avec des images diffusées bien avant l’annonce officielle. Un lancement de GTA 6 sans disque réduit ainsi les risques liés à la logistique physique. Les fichiers restent contrôlés jusqu’à l’ouverture des serveurs.

Toutefois, cette méthode ne garantit pas une sécurité totale. Les piratages et fuites internes existent toujours. Rockstar semble néanmoins prêt à privilégier le moindre risque pour protéger son lancement.

L’impact de cette décision sur le prix et les joueurs

Sans version physique, les joueurs dépendraient uniquement des boutiques numériques. Cela limiterait alors les promotions habituelles que proposent les revendeurs. Le prix de GTA 6 pourrait donc rester élevé lors du lancement sans la version disque.

Imagine not unfolding the GTA 6 map on November 19, 2026 due to no physical copies at launch.



For me, that's a big part of experience and it just won't feel the same.



Are you bothered about it?

Les joueurs devront alors choisir entre jouer immédiatement ou attendre le lancement physique. Cette attente pourrait durer plusieurs mois, avec le risque permanent de spoilers en ligne. Une situation frustrante pour les fans les plus attachés au format classique.

Pour l’instant, Rockstar n’a rien confirmé officiellement. En attendant une annonce claire, cette stratégie reste une rumeur crédible mais non validée. Une chose est sûre, GTA 6 continue de faire parler de lui, même avant sa sortie. Il reste un des jeux vidéo les plus attendus cette année.

