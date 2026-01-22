OnePlus, c’est fini ? Cette sombre enquête révèle que la marque va disparaître

Une enquête américaine fait trembler les fans de OnePlus. Selon plusieurs sources internes, la marque serait en train de s’effacer discrètement sous l’impulsion d’OPPO. Est-ce une information alarmante ou une stratégie mal comprise ?

OnePlus est-il déjà condamné, sans jamais l’avoir annoncé publiquement ? C’est la question que soulève une enquête venue des États-Unis. Celle-ci alimente depuis plusieurs jours de vives inquiétudes. Elle s’appuie sur des témoignages d’employés et des données d’analystes.

Les décisions stratégiques, prises loin de l’Europe, renforcent un constat inquiétant. Les signaux d’alerte se multiplient aussi. Officiellement, la marque poursuit son activité. Pourtant, en coulisses, le scénario ressemble plutôt à une disparition progressive.

OnePlus démantelé en silence : ce que révèle l’enquête américaine

Cette affaire de OnePlus part d’une enquête signée Android Headlines. Le média américain parle d’un démantèlement progressif orchestré par OPPO, maison mère du constructeur. Selon plusieurs témoignages internes et des données d’analystes, la marque ne traverserait pas une simple restructuration.

OPPO maintiendrait la marque sous perfusion, le temps d’honorer les engagements en cours, puis couperait progressivement le courant. Le paradoxe saute aux yeux. OnePlus vient de lancer le OnePlus 15. Oui, ce smartphone solide, performant et salué lors des premiers tests.

Pourtant, la qualité produit ne suffit plus. Les livraisons auraient chuté de plus de 20 % en 2024. Dans le même temps, plusieurs modèles très attendus disparaissent des radars. Le OnePlus Open 2 et le 15s ne verraient jamais le jour.

Cette absence intrigue depuis un moment. La marque avait déjà annoncé une pause sur les smartphones pliants en 2024, prolongée en 2025. À force de pauses, la stratégie ressemble surtout à un repli assumé. D’autant plus que la concurrence, elle, n’a jamais levé le pied.

Des signaux qui inquiètent

Le recul de OnePlus hors d’Asie devient aussi difficile à ignorer. L’enquête évoque la fermeture soudaine du siège de Dallas. C’est un symbole fort. Ce bureau gérait une grande partie des opérations occidentales. Sa disparition marque une rupture nette avec le passé.

La France n’échappe pas à cette dynamique. Selon plusieurs sources, OnePlus ne dispose plus d’agence de presse dans l’Hexagone. Le contact avec les médias locaux s’est quasiment évaporé. Les annonces arrivent désormais depuis l’Asie, sans relais dédié. Ce silence opérationnel alimente l’idée d’un désengagement assumé.

Les équipes occidentales auraient vu leurs effectifs fondre. Leur rôle se limiterait désormais à appliquer des directives venues de Chine. Une approche qui tranche avec l’image communautaire construite pendant des années.

Même la stratégie produit montre des signes de retrait. L’abandon des smartphones pliants, annoncé comme une pause, s’éternise. Après une mise en sommeil en 2024, la pause se prolonge en 2025. Pendant ce temps, la concurrence accélère sans regarder dans le rétro.

Alors, c’est la fin programmée de l’esprit OnePlus ?

OPPO n’a pourtant pas manqué d’essayer. Il y a deux ans, le groupe chinois injectait plusieurs milliards pour maintenir OnePlus à flot. Mais la greffe n’a jamais pris. Les parts de marché se sont effondrées en Inde et en Chine. Maintenir une marque indépendante devenait difficile à justifier financièrement.

Cette absorption se lit désormais dans les produits. Les derniers modèles OnePlus ressemblent fortement aux smartphones OPPO. Le Find X9 Pro partage de nombreux choix techniques avec le OnePlus 15. La frontière entre les deux gammes s’efface peu à peu.

Face à la tempête médiatique, OnePlus a réagi. Robin Liu, PDG de la branche indienne, dément tout démantèlement. Il qualifie l’enquête de fausse et affirme que les opérations continuent normalement. Une réponse officielle, mais prudente, qui n’éteint pas totalement les doutes.

L’affaire dépasse désormais le cadre d’un seul média. D’autres sites tech internationaux se sont emparés du sujet. TechRadar revient notamment sur la polémique dans son article intitulé.

Le média relaie le démenti officiel de la marque, tout en replaçant ces déclarations dans un contexte marqué par la chute des ventes et les décisions stratégiques contestées. Une couverture qui montre que le doute s’est installé bien au-delà des frontières américaines.

Pour les utilisateurs récents, une certitude demeure. OPPO assurera les garanties et les mises à jour logicielles. En revanche, l’ADN historique de OnePlus, centré sur l’audace et la proximité avec les fans, semble déjà appartenir au passé.

