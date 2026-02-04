Poco X7 Pro 256 Go à prix cassé : –46 % chez AliExpress, une offre à saisir

Le Poco X7 Pro profite d’une remise spectaculaire sur AliExpress. Affiché à 201 € au lieu de 373 €, ce smartphone 256 Go chute de –46 %, soit 172 € d’économie. Un excellent rapport performances/prix… à condition d’agir vite.

Les smartphones bien équipés dépassent désormais très facilement les 300 €, même sur le milieu de gamme. Pourtant, certaines offres sortent clairement du lot. C’est le cas de ce Poco X7 Pro, qui combine puissance, autonomie et écran premium, tout en restant accessible à un peu plus de 200 € grâce à une promotion temporaire. Dans le cadre de l’opération Plaisir d’offrir, valable jusqu’au 7 février à 23h59, AliExpress casse le prix de la version 256 Go de stockage et 8 Go de RAM avec les codes FRCD25 ou CDFR25. Une opportunité rare pour s’équiper sans compromis.

Le Poco X7 Pro au quotidien : fluide, puissant et endurant

Concrètement, le Poco X7 Pro se montre parfaitement à l’aise dans tous les usages : navigation fluide, multitâche efficace, streaming confortable et même gaming soutenu. Il embarque le processeur Dimensity 8400-Ultra, épaulé par 8 Go de RAM. Cela lui procure une excellente réactivité sur le long terme.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces fait clairement la différence à ce niveau de prix. Définition 1,5K, 120 Hz et 3 200 nits de luminosité : l’affichage reste lisible même en plein soleil, avec des couleurs éclatantes et une fluidité constante.

Côté autonomie, la batterie de 6 000 mAh assure une grosse journée d’utilisation, voire plus selon les usages. Et grâce à la charge rapide de 90 W, le smartphone retrouve 100 % d’énergie en environ 45 minutes.

Une réduction impressionnante : le Poco X7 Pro tombe à 201 €

Proposé initialement à 373 €, le Poco X7 Pro passe à 201 €, soit 172 € économisés. À ce tarif, il se positionne bien en dessous de nombreux concurrents qui n’offrent ni écran AMOLED aussi lumineux, ni charge aussi rapide, ni certification IP68.

Côté photo, il s’en sort très bien avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et une caméra frontale de 20 Mpx, capable de filmer en 4K à 60 fps.

Une offre sécurisée chez AliExpress

AliExpress reste un marchand reconnu, avec livraison gratuite, retour gratuit sous 90 jours, paiement en 4 fois sans frais et garantie constructeur de 2 ans. Le stock est déjà très limité, ce qui renforce le caractère éphémère de cette promotion.

Une vraie bonne affaire

Le Poco X7 Pro est idéal pour ceux qui veulent un smartphone rapide, endurant et bien équipé, sans exploser leur budget. À 201 €, c’est clairement l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.