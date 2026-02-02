Praticiens : Senior+, la santé connectée par Claude Bernard

Le spécialiste des solutions médicales numériques Claude Bernard enrichit son arsenal technologique avec un assistant IA inédit, Senior+.

En réponse à l’augmentation des consultations complexes liées à l’âge, Claude Bernard dévoile une solution conçue pour les généralistes : Senior+. Ce nouvel assistant IA facilite l’analyse des situations médicales complexes et réduit les risques liés aux traitements. Pensé pour s’intégrer aux logiciels déjà utilisés, il met la puissance de l’intelligence artificielle au service d’une médecine plus fluide, sécurisée et humaine.

Un soutien technologique face à un défi démographique

La médecine générale est en première ligne face à l’essor rapide du vieillissement de la population française. D’ici 2030, le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans bondira de 50 %. Cela fait peser une pression accrue sur les consultations médicales. Une patientèle âgée signifie souvent des visites plus longues, des pathologies multiples, et des traitements combinés qui nécessitent une attention constante.

C’est pour cela que Claude Bernard, déjà connu pour sa base de données de médicaments et son moteur jFSE, dévoile Senior+, un module intelligent directement intégré aux logiciels des médecins. Pensé pour alléger la charge mentale liée aux cas complexes, l’outil affiche instantanément des données médicales contextualisées, afin d’éclairer le praticien et de renforcer la qualité de la prise en charge.

Une IA ancrée dans la pratique quotidienne

Développée main dans la main avec des médecins généralistes, Senior+ se distingue par sa capacité à fournir une vision globale de l’état de santé d’un patien. Il facilite ainsi l’accès aux recommandations médicales les plus pertinentes. L’outil contribue à prévenir les risques iatrogènes, optimise les parcours de soins et participe à une meilleure coordination entre les différents intervenants du « bien vieillir ».

Jean-Baptiste Ducasse, directeur de l’activité Claude Bernard, insiste sur la démarche rigoureuse : « Notre assistant ne repose pas sur un effet d’annonce. Il s’intègre dans les logiciels des médecins avec ce qui fait notre signature : la fiabilité scientifique, la sécurité des données et un hébergement souverain. »

Une solution pensée pour une adoption large

Plutôt que de proposer un outil indépendant, Claude Bernard choisit l’intégration directe dans les logiciels partenaires pour garantir une adoption rapide et naturelle. Ce positionnement facilite l’appropriation par les professionnels de santé déjà familiers des solutions Claude Bernard. Cela leur ouvre de nouvelles perspectives d’optimisation dans leur quotidien.

Senior+ n’est pas un aboutissement, mais une première brique dans une feuille de route plus vaste. De nouveaux modules viendront bientôt enrichir cette IA médicale souveraine, toujours avec la même ambition : sécuriser la prescription, renforcer l’expertise médicale et redonner du temps aux soignants.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

