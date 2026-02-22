Une tablette intelligente débarque chez Bonnie et monopolise toute son attention. Les jouets s’affolent. Dans le trailer de Toy Story 5, Pixar critique notre dépendance aux écrans. Pour le studio , ce jouet IA ne ressemblent plus à de simples compagnons de jeu.

Le premier trailer de Toy Story 5 vient de tomber. Pour ce 5e opus, Buzz et Woody ne se battent plus contre un ours rose parfumé à la fraise ou un collectionneur cupide. Leur nouvel ennemi est bien plus insidieux, car il trône déjà dans nos salons. Avec l’introduction de Lilypad, une tablette intelligente dopée à l’IA, Pixar signe une critique acerbe de la » siliconisation » de l’enfance.

Un trailer de ToyStory 5 d’une minute 30 qui en dit long

Le premier trailer de ToyStory 5 met en scène l’arrivée d’un colis mystérieux chez Bonnie. À l’intérieur se trouve une tablette intelligente qui l’absorbe instantanément. Elle joue dehors, puis ne lève plus les yeux de l’écran.

La scène parle d’elle-même. Jessie s’inquiète et questionne l’appareil sur l’état de Bonnie. Lilypad reste froide. Elle répète même les paroles de Jessie d’une voix robotique.

La bande annonce glisse alors un message direct. La technologie écoute et analyse. Elle réagit aussi sans émotion. Pixar transforme ainsi un objet familier en antagoniste crédible. Le studio pointe ainsi les dérives des jouets connectés et de l’assistance vocale omniprésente.

Elle capte le contrôle de l’expérience

Dans le trailer du Toy Story 5, Pixar réunit Madame Patate, Rex et Slinky Dog face à cette nouvelle menace numérique. Les jouets traditionnels incarnent l’imaginaire et le jeu libre.

La tablette, elle, capte toute l’attention et contrôle l’expérience. Jessie le dit clairement à Woody. « La technologie a envahi notre maison. » La phrase résonne comme un constat actuel.

Woody répond avec lucidité. Les jouets servent à jouer, la technologie sert à tout. Cette réplique résume le conflit central du film. Pixar oppose créativité spontanée et divertissement algorithmique. Le choc promet des scènes chargées de tension mais aussi d’humour.

La tablette IA Lilypad ne ressemble toutefois pas à un méchant classique. Elle ne fait ni rire démoniaque ni plan extravagant. Elle ne fait qu’écouter, répéter et traduire. Cette attitude robotique crée un malaise immédiat. Lorsqu’elle répète Jessie en espagnol, le trailer glisse une pointe ironique.

Dans le trailer, Pixar montre que la technologie se montre performante, mais totalement indifférente. Le studio construit ainsi un antagoniste crédible, proche des assistants vocaux actuels.

Cette approche renforce l’impact émotionnel. Les jouets ne combattent pas un monstre. Ils affrontent un objet du quotidien devenu envahissant.

Un scénario qui illustre notre quotidien

Ce que montre le trailer de Toy Story 5 n’a rien d’exagéré pour la majorité des parents. Bonnie qui ignore ses jouets, captivée par Lilypad, ressemble à une scène déjà vécue dans de nombreux foyers.

Les études confirment ce basculement. Selon Egora, chez les 3-5 ans, le temps d’écran atteint en moyenne 1h22 par jour, et grimpe à 2h33 chez les 9-11 ans.

La tendance s’accélère même avec l’âge. Certaines estimations évoquent plus de 2 heures quotidiennes chez les 3-10 ans. Soit bien au-delà des recommandations des spécialistes.

Cependant, passer devant les écrans n’est pas recommandé par les spécialistes. Les chercheurs alertent sur des effets possibles sur le sommeil, l’attention et même la socialisation des enfants. Trop d’écran réduit le temps consacré aux jeux créatifs et aux interactions physiques avec leurs proches.

De 1995 à 2026: un saga miroir de nos névroses

C’est là que Pixar est génial. Quand le premier Toy Story sort en 1995, Google n’existe pas encore. Le summum de la technologie pour un jouet était une puce sonore pré-enregistrée.

Trente ans plus tard, la franchise prouve sa pertinence en s’attaquant à l’IA générative et à la surveillance passive. La saga continue d’évoluer avec son époque. Les jouets affrontent désormais une technologie omniprésente. Ce choix scénaristique montre la longévité et l’adaptation de Pixar.

Le studio capte les préoccupations actuelles et les transforme en récit accessible. Cette orientation confirme aussi une ambition claire. Toy Story 5 ne se contente plus de divertir. Il commente notre relation quotidienne aux machines intelligentes.

Bref, Toy Story 5 s’annonce donc comme le volet le plus politique et le plus ancré dans notre quotidien. En nous montrant des jouets qui se battent pour leur survie face à une IA indifférente, le film nous interroge. Sommes-nous prêts à laisser nos écrans raconter les histoires à la place de nos enfants ?

