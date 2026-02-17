Panne mondiale de X : problème technique… ou tentative de censure ?

Une fois de plus, X a connu une panne mondiale. Et comme à chaque bug de ce genre, certains se demandaient s’il n’y avait pas autre chose derrière le problème.

La panne de X est survenue lundi 16 février vers 14h20, heure Paris. Impossible de charger la page d’accueil. Les internautes s’affolent et les ingénieurs s’activent. Le service revient vers 15h30, avant de rechuter à 19h15. C’était une journée agitée pour les utilisateurs. Rien d’étonnant à ce que beaucoup se demandent s’il s’agissait d’un énième bug technique ou de quelque chose de plus opaque en coulisses.

Deux pannes sur X en seulement une journée

En l’espace de quelques heures, X a encaissé deux pannes successives, ce qui est rare pour une plateforme d’une telle envergure. La première survient vers 14h et dure plus d’une heure.

Les utilisateurs ne pouvaient plus accéder à la page d’accueil. Même l’application mobile rencontrait des problèmes. Les anciens tweets restent visibles, mais impossible de rafraîchir le fil ou de répondre. La matinée donnait déjà des signes inquiétants, avec des bugs sur l’ancienne URL twitter.com et des ralentissements sur x.com.

Rapidement, les signalements affluent de partout. DownDetector enregistre un pic d’environ 41 000 alertes aux États-Unis et près de 12 000 au Royaume-Uni, comme le rapporte TechRadar. La panne de X prend alors une dimension globale.

Après une heure de panne, la plateforme était à nouveau en marche. Toutefois, le retour progressif du service a donné un faux sentiment de sécurité. Les tweets se chargeaient partiellement. Puis, vers 19h15, un deuxième incident a eu lieu. La plateforme replonge pour environ trente minutes. Cette rechute confirme que l’infrastructure n’est pas rétablie.

Le problème était le même. Il était impossible de charger la page d’accueil. X Pro, l’outil pour les professionnels, affichait aussi un écran noir. C’est un signe que le problème touchait toutes les branches.

La seconde vague génère à son tour des milliers d’alertes. Plus de 24 000 signalements apparaissent aux États-Unis et environ 6 000 au Royaume-Uni. En France, plusieurs sources évoquent plus de 5 000 signalements cumulés sur l’ensemble de la journée.

Qu’est-ce qui a provoqué cette panne sur X ?

À l’heure où ces lignes sont écrites, X n’a toujours livré aucune explication officielle sur la panne mondiale du 16 février 2026. La cause exacte reste donc inconnue. Plusieurs pistes circulent néanmoins.

Certains experts parlent d’un incident technique. Le média TechRadar évoque un possible plantage interne ou un problème de configuration DNS. Il mentionne aussi un système anti-bots trop agressif qui aurait perturbé le chargement des pages.

D’autres internautes se posent la question d’une éventuelle tentative de censure. Les pannes surviennent après une matinée déjà marquée par des instabilités sur l’ancienne URL et des ralentissements sur x.com.

Le calendrier intrigue. Pourquoi ces interruptions à répétition précisément ce lundi ? Pour l’instant, rien ne confirme cette hypothèse, mais le doute s’installe dans certains cercles en ligne.

Le silence de l’entreprise n’arrange rien. Elon Musk n’a publié aucune réaction publique dans l’immédiat. En coulisses, les équipes techniques semblent s’activer pour stabiliser l’infrastructure.

Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé. La plateforme avait déjà subi une panne mondiale le 13 janvier 2026 . Elle aussi restée sans explication détaillée.

Pourquoi certains redoutent une tentative de censure ?

Parce que X n’en est pas à son premier incident. En janvier 2025, Elon Musk a modifié l’algorithme de la plateforme pour limiter la « négativité » et mettre en avant les contenus dits informatifs. Pour beaucoup d’utilisateurs, ces changements ont ressemblé à une forme de censure déguisée, malgré les promesses de liberté d’expression.

En janvier 2026, le Royaume-Uni, en coordination avec le Canada et l’Australie, a menacé d’interdire X pour non-respect des règles sur les deepfakes et la modération. Musk a qualifié cette initiative de « guerre politique contre la liberté d’expression », selon Breitbart.

Du côté européen, l’UE prépare des amendes records dans le cadre du DSA pour la diffusion de désinformation. En France, X a refusé de coopérer à une enquête judiciaire sur l’algorithme. Ce qui qualifie la démarche de « censure politique ». La police est même intervenue dans les bureaux parisiens de X. Elle soupçonne que certains réglages avaient faussé un système automatisé de traitement de données.

Et si c’était vraiment une tentative de censure ?

Si ces pannes de X étaient volontaires, les conséquences seraient multiples. L’accès à la plateforme serait interrompu. Et comme elle diffuse l’information très rapidement, cela bloquerait les annonces et contenus cruciaux. Les discussions et débats publics pourraient être stoppés. Ce qui met en pause la liberté d’expression des utilisateurs.

Pour les professionnels, une coupure intentionnelle limiterait la visibilité des contenus. Elle perturberait aussi les campagnes ou projets en temps réel. Même le moral et la confiance des internautes seraient touchés. Cela renforce l’idée que X n’est pas fiable pour partager des informations sensibles.

Et vous, qu’en pensez-vous de cette panne de X ? Penchez‑vous plutôt pour un bug technique, ou êtes‑vous convaincu qu’il s’agit d’une tentative de censure ? Et si c’était volontaire, pourriez‑vous vous passer de ce réseau social ? Donnez votre avis en commentaire.

