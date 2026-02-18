X est (encore) tombé en panne mondiale, les utilisateurs en panique !

Les fils d’actualité de X sont restés désespérément vides pendant ce qui semblait être une panne mondiale. Elon Musk n’a toujours pas donné d’explication et laisse ainsi le service en plein flou.

Le lundi 16 février 2026, des milliers d’internautes ont expérimenté une panne mondiale de X. Ils ont ouvert la plateforme pour se retrouver face à un écran vide. Même les tentatives de connexion généraient des messages d’erreur. Le crash global a touché plusieurs pays, et impossible de savoir combien d’heures le blocage allait durer.

X était en panne en Europe et aux États-Unis

En France, Italie, Espagne ou Royaume-Uni, impossible de consulter le fil d’actualité, et ça a surpris tout le monde. Le problème a commencé vers 14h30, mais certains signes d’instabilité étaient apparus dès le matin. Les messages d’erreur annonçaient : « une erreur s’est produite, essayez de recharger la page ».

Les utilisateurs faisaient alors face à un vrai casse-tête. Le site était en ligne, mais publier ou lire du contenu restait impossible pour la majorité. Rapidement, la frustration quant à cette panne mondiale de X a circulé. Certains se sont alors tournés vers les plateformes rivales pour échanger.

Les chiffres de l’incident montrent un impact considérable

Aux États-Unis, plus de 12 000 signalements ont afflué en seulement vingt minutes, et 1 500 en France. Sur Downdetector, presque 43 000 utilisateurs rapportaient des problèmes à 8h34 ET. Les pannes touchaient à la fois les applications et les sites web.

La plus grande partie des signalements concernaient notamment l’application mobile. D’autre part, 21 % citaient le fil d’actualité et le reste le site complet. On voit bien que cette panne mondiale de X ne concernait pas seulement quelques utilisateurs, mais l’ensemble de la plateforme. Même après une première restauration, de nouvelles perturbations ont continué à gêner la communauté.

Expériences des utilisateurs face aux messages d’erreur

Les internautes n’ont pas manqué d’humour face à ce chaos numérique. « Le monde est temporairement un meilleur endroit », écrivait un utilisateur avec ironie. D’autres se sont rués sur Bluesky pour partager la nouvelle et réagir au crash. « Bonne nouvelle », postait un internaute ravi de voir X hors ligne. Cette situation a montré que, parfois, une panne peut provoquer frustration, amusement et solidarité à la fois.

Petit historique des pannes mondiales chez X

Depuis qu’Elon Musk a acquis X en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars, la plateforme subit régulièrement des pannes. En novembre 2025, une interruption a par exemple duré presque trois heures et affecté plusieurs continents.

D’autres incidents sont également survenus après cela. Ils incluent des cyberattaques ainsi que des problèmes techniques, ce qui a obligé l’équipe à intervenir rapidement. La controverse autour du chatbot Grok a par ailleurs fait parler. Certains messages sensibles ont d’ailleurs nécessité une suppression immédiate. Ces pannes mondiales et autres incidents montrent que X reste fragile, malgré ses tentatives de modernisation.

X n’a pas encore donné de commentaire officiel sur ce crash mondial. Cela laisse ainsi beaucoup d’utilisateurs dans l’incertitude. Le site de suivi des incidents ne montrait aucune anomalie et on est d’autant plus confus. Certes, ils ont résolu la seconde vague de perturbations en moins d’une heure. Certains internautes sont cependant restés affectés jusqu’en soirée.

La plateforme semble en tout cas apprendre à gérer ces interruptions. Malgré cela, la fréquence récente inquiète les communautés. Les prochaines heures seront décisives pour comprendre l’origine exacte et éviter d’autres blocages.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.