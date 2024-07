YggTorrent, Papadustream… pourquoi les sites de piratage s’effondrent en France ?

La justice française a mis en place des mesures afin de bloquer l'accès à plusieurs sites pirates comme Papadustream et YggTorrent. La stratégie semble être efficace, car on a constaté une baisse considérable du nombre de visites sur ces plateformes. Découvrez ici les raisons.

Les Français utilisent de moins en moins les sites de téléchargement illégal depuis un certain temps. Toutefois, malgré les efforts de la justice française, certains utilisateurs contournent les restrictions pour accéder à ces plateformes. D'ailleurs, ils risquent toujours des sanctions pénales.

Une baisse d'audience des sites de piratage jusqu'à 50 %

Dans le cadre de la lutte contre le piratage audiovisuel, la justice française a ordonné le blocage de plusieurs sites de streaming illégaux et des sites de téléchargement, à l'image de Papadustream et YggTorrent.

Le premier est l'une des plateformes les plus actives en matière de partage de fichiers Torrent, tandis que le second possède principalement dans son catalogue des films et séries en version française.

Le blocage de ces sites de piratage a engendré de nombreuses conséquences pour les pirates. En plus de la perte des contenus, le nom de certaines personnes impliquées a été identifié par les forces de l'ordre. Elles ont été ainsi condamnées par les tribunaux français.

En raison de ces décisions de justice, il n'est pas étonnant que les visiteurs des sites ciblés chutent. En effet, certaines études montrent que l'accès à ces plateformes a diminué jusqu'à 50 % en seulement quelques mois.

On peut affirmer que l'effet dissuasif a porté son fruit. Mais la question est de savoir si c'est le blocage technique qui est à l'origine de la baisse de fréquentation des sites ? Ou est-ce que les internautes ont peur des sanctions et se tournent désormais vers d'autres moyens pour accéder à des contenus audiovisuels ?

Est-ce réellement une victoire pour les ayants droit ?

On ne peut pas nier le fait que les visiteurs de ces sites de piratages ont réellement chuté. Toutefois, malgré le blocage des accès aux plateformes, certains utilisateurs n'hésitent pas à contourner les interdictions et utilisent des VPN ou des proxys. Sachant que le risque de sanctions pénales relatif au téléchargement illégal demeure.

Par ailleurs, 27 autres sites de streaming illégal avec le même objectif que ces précédentes plateformes devraient aussi recevoir de la nouvelle des forces de l'ordre en France dans les prochains mois.

De leur côté, les pirates sont à la recherche d'autres alternatives pour pouvoir rester dans la course. Certains d'entre eux choisissent tout simplement de changer de méthode et délaissent les Fichiers Torrents aux profits des classiques téléchargements directs (DDL). D'autres optent désormais sur des applications spécifiques.

Cependant, on a aussi constaté un progrès des mentalités et une prise de conscience chez les utilisateurs français. Ils sont nombreux à se tourner davantage vers l'offre légale, car ils sont de plus en plus conscients de l'importance de soutenir les créateurs ou encore de respecter leurs droits.

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on constate un essor en puissance des plateformes de VOD ou Vidéo à la Demande comme Amazon Prime Video ou encore Netflix.

L'offre légale, la seule solution pour contrer officiellement le piratage

Pour attirer davantage les internautes, les services légaux doivent miser sur la qualité. Ils doivent proposer des catalogues à la fois variés et riches. Ainsi, ils pourront attirer de nombreux abonnés et les internautes ne risquent plus d'agir dans l'illégalité. Parmi les sites les plus célèbres sur le marché français, on peut citer Canalplay, OCS et dernièrement Salto.

Notons que la qualité n'est pas le seul paramètre à prendre en compte pour combattre le téléchargement illégal. Ces services doivent proposer des prix compétitifs. Une collaboration avec les ayants droit et les plateformes est essentielle pour trouver le parfait équilibre et proposer aux internautes des offres attrayantes économiquement et une juste rétribution pour les auteurs.

Enfin, ils doivent aussi améliorer constamment l'offre légale pour que les consommateurs les préfèrent au site de piratage. Ils doivent proposer des abonnements adaptés à tous les profils. Pour ce faire, ils doivent comprendre les besoins de chaque utilisateur.

Je pense qu'il est tout aussi important d'éduquer et de sensibiliser les consommateurs. Tout le monde doit connaître la valeur des œuvres et les menaces que représente le téléchargement via des sites de piratage. Avez-vous d'autres solutions pour lutter contre le téléchargement illégal ? Partagez-les en commentaires.

