Téléchargement : ces 30 sites vont être bloqués, retirez-les de vos bookmarks

Est-ce qu'on se dirige vers la fin des sites de streaming illégaux ? En effet, la justice, les opérateurs, et quelques entités se sont concertés pour bloquer les plateformes concernées. La cause est simple : ces sites sont les plus enclins à pirater des films et des séries.

Certains internautes préfèrent la faciliter pour télécharger des films. Après tout, il existe de nombreux sites de streaming illégal, ainsi que de torrent pour offrir les nouveautés. Mais dans la majorité des cas, les contenus sont piratés avant d'être hébergés sur ces plateformes. La justice a alors réagi pour lutter contre ce fléau. Après Cpasbien, et Zone-Téléchargement, 30 sites seront bloqués d'ici peu. Tout savoir.

Site de streaming illégal : le tribunal de Paris vient de trancher

Certes, les fournisseurs d'accès internet ont déjà bloqué plus de 50 sites de streaming illégaux il y a un mois. Mais cette approche n'a pas suffi. Effectivement, la Justice est intervenue pour renforcer la lutte contre les piratages. D'ici quelques jours, 30 sites supplémentaires seront bloqués. La Justice a déjà publié le verdict sur son site officiel.

Voici quelques exemples des sites concernés par cette situation :

IsoHunt

BitTorrent

ExtraTorrent

TorrentDownloads

YourBitTorrent

AvaxHome

MagnetDL

OxTorrent

LimeTorrents

GKTorrent

TorLock

SongsWave

1Jour1Film

Cinezzz

DarkiVOD

La justice va fermer petit à petit ces sites. Toutes les plateformes concernées seront alors bloquées en l'espace de 15 jours. Cette sanction sera effective durant un an et demi. Mais ce n'est que le début. Certains sites seront peut-être bloqués définitivement. En effet, il y aura un autre procès pour décider si la sanction va continuer ou non.

La Justice est sur tous les fronts

Le blocage de ces 30 sites de streaming illégaux n'est que la face visible de l'iceberg. La justice française veut aussi lutter contre les IPTV illégaux. Plus de 15 plateformes sont concernées par cette situation. On peut citer bobres.net, iceflashott.com, ou encore sportshub. stream.

Une stratégie agressive, mais qui semble porter ses fruits. Mais à votre avis, cette approche suffira-t-elle ? En effet, les hackers trouvent toujours des moyens pour contourner les réglementations. Réagissez en commentaire.

