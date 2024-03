YggTorrent, PapaduStream… La justice française met fin à la fête du téléchargement

C'est un grand coup porté contre le téléchargement et le streaming illégal en France ! Les autorités font fermer YggTorrent et PapaduStream.

La justice française ordonne le blocage de 28 sites de téléchargement et de streaming illégal. Cette liste inclut des sites pirates très populaires, notamment YggTorrent, Extreme-Down et PapaduStream. Précisons que les opérateurs du pays vont bloquer ces plateformes illégales pendant au moins 18 mois.

Cette décision de la Cour de cassation est une grande victoire pour les associations des ayants droit. Comme aux États-Unis, celles-ci multiplient leurs actions.

Rappelons qu'au début de l'année, la Motion Picture Association (MPA) et l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) ont obtenu de la justice américaine la fermeture de 45 sites d'IPTV et de téléchargement illicite.

À noter que ces plateformes parvenaient à générer plus de 100 millions de visites chaque mois. Un chiffre qui montre l'ampleur du piratage de contenu protégé.

63 noms de domaine sur la liste de blocage

Cette récente décision de la Cour de cassation fait suite aux pressions répétées d'un collectif d'ayants droit. Celui-ci rassemble le géant français du cinéma, Gaumont, et le studio américain Paramount.

Ces derniers ont également pu compter sur le soutien de l'Union des producteurs de cinéma, de la Fédération nationale des éditeurs de films et du Syndicat de l'édition vidéo numérique.

Dans une action commune, tous ces acteurs ont exigé des opérateurs français le blocage de ces plateformes illicites. La justice leur a donné gain de cause le 28 février dernier.

Bouygues Telecom, Orange, SFR et Free doivent désormais mettre en place des mesures de blocage pour 28 sites pirates. Ce sont 63 noms de domaine qui ne seront plus accessibles.

Véritablement la fin de YggTorrent ?

YggTorrent, c'est la plateforme qui a repris le flambeau de t411 après la fermeture du site. Celle-ci est actuellement le site de torrent le plus populaire de l'Internet français.

Ce tracker BitTorrent cumule plusieurs millions de visiteurs mensuels. Depuis le début de l'année, son trafic par mois dépasse les cinq millions de visites. Par ailleurs, la plateforme comptabilise plus de trois millions d'abonnés.

La Cour de cassation a listé une douzaine de noms de domaine de YggTorrent à bloquer. Néanmoins, cela ne devrait pas mettre un terme au fonctionnement du site.

En effet, le tracker BitTorrent a seulement à lancer de nouveaux noms de domaine pour contourner le blocage. Ses utilisateurs peuvent aussi utiliser un VPN ou changer de DNS.

Les Français, champions du téléchargement et du streaming illégal

L'année dernière, le piratage en ligne a connu une hausse de 10 %, avec 141 milliards de visites sur des sites de téléchargement et de streaming illégal.

Par ailleurs, les films et séries sont le type de contenu le plus piraté. L'Europe domine le classement mondial des téléchargements illicites, avec la France en tête.

Les ayants droit intensifient leurs efforts dans la lutte contre le piratage de contenu protégé. Néanmoins, ce phénomène est complexe et se révèle très difficile à totalement éradiquer.

Lorsqu'une plateforme illégale est fermée, d'autres émergent. Des sanctions sévères et l'arrestation des administrateurs de site sont indispensables pour une solution efficace.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.