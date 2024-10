[VIDÉO] J’ai testé CGDream. Une alternative gratuite à MidJourney ?  

Dans cette vidéo, on vous présente CGDream, un générateur d’images IA qui, a priori, pourrait être une alternative gratuite à MidJourney. Découvrez si cet outil IA peut rivaliser avec son célèbre concurrent payant !

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. J'en profite

CGDream vous permet de générer des images grâce à l’intelligence artificielle. On l’a testé pour explorer ses principales fonctionnalités, mais aussi son interface et voir si oui ou non on peut utiliser l’outil comme alternative gratuite à MidJourney.

Découvrez CGDream à travers les différentes options de styles disponibles. Vous pourrez ensuite comparer la qualité des visuels produits avec celles de MidJourney et vous faire votre propre avis sur cette alternative. En tout cas, si vous cherchez un générateur d’images IA gratuit, suivez cette vidéo pour connaître les avantages et les limites de CGDream.

Alors, que vaut vraiment CGDream face à MidJourney ? Pour le savoir, visionnez notre vidéo et partagez votre avis dans les commentaires. N’oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, toujours autour de l’IA.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.