Voyage au Costa Rica : Quelle carte SIM ou eSIM est la plus adaptée ? - août 2025

Voyager au Costa Rica, c’est profiter de plages sublimes, de volcans majestueux et d’un besoin vital d’internet ! Grâce aux meilleurs forfaits eSIM, mais aussi SIM, rester connecté au Costa Rica devient un jeu d’enfant, surtout avec des services à l’instar de Saily qui prend en compte les besoins et les évolutions les plus récentes.

Nous recommandons Saily Pour un voyage au Costa Rica sans stress, l’eSIM reste le choix idéal, même si les cartes SIM classiques ne sont pas à supprimer. Avec des solutions modernes comme Saily, les voyageurs profitent de forfaits flexibles, d’une activation instantanée et d’une couverture fiable. J’en profite

Choisir un eSIM au Costa Rica est devenu la grande question des voyageurs modernes. Fini le temps des files d’attente dans les boutiques locales et des cartes SIM qui s’égarent dans vos valises. Mais entre tradition et innovation, laquelle est la meilleure option pour rester connecté au paradis vert ?

eSIM ou SIM : quelle solution pour voyager au Costa Rica ?

Les cartes SIM classiques, vous les connaissez : une petite puce à insérer dans votre smartphone.

Efficace, oui, mais pas très glamour quand il faut chercher un kiosque à l’aéroport après 15 heures de vol. L’eSIM, de son côté, révolutionne le monde de la connectivité : intégrée directement à votre téléphone, elle se télécharge en quelques secondes via un QR code. Autrement dit, pas de perte de temps, pas de chipotage.

Au Costa Rica, pays où l’aventure est au coin de chaque rue, une connexion SIM ou eSIM restent des atouts précieux. La couverture réseau est généralement excellente dans les grandes villes comme San José, mais elle peut s’affaiblir dans certaines zones rurales. Aussi, dans plusieurs cas, une SIM locale peut parfois offrir une meilleure stabilité. En revanche, pour les voyageurs qui veulent éviter les démarches, l’eSIM reste la star : activation rapide, flexibilité, et possibilité de conserver son numéro principal pour WhatsApp et ses réseaux sociaux.

En clair, la SIM traditionnelle a encore quelques arguments, mais l’eSIM brille par son côté pratique et digital. Le futur est déjà dans vos poches.

Choisir la bonne carte SIM pour son voyage au Costa Rica, c’est un peu comme choisir son guide touristique : tout dépend de vos besoins.

Ainsi, si vous avez seulement besoin de quelques gigas pour Google Maps et vos emails, une SIM locale peut suffire. Mais si vous êtes accro aux stories Instagram ou aux appels vidéos quotidiens, alors il vaut mieux vaut opter pour un eSIM international.

C’est ici que Saily entre en scène. Avec ses forfaits pour le Costa Rica, Saily propose plusieurs options flexibles, à partir d’environ 7 € pour 1 Go, jusqu’à 30 € pour 10 Go de données. Pas de file d’attente, pas de paperasse, tout se fait en ligne. Et surtout, vous conservez un accès fluide à la 4G et parfois à la 5G, sans craindre de coupure inopinée pendant votre appel vidéo avec mamie. À cela s’ajoutent des forfaits internationaux flexibles et accessibles.

La connectivité est reine, mais la qualité réseau compte autant que la quantité de gigas. Le Costa Rica étant un pays très touristique, les grands opérateurs assurent une couverture assez homogène. Avec un eSIM, vous gagnez en flexibilité : pas besoin de jongler avec plusieurs cartes ou de risquer d’endommager votre smartphone. Bref, simplicité et rapidité sont au rendez-vous.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.