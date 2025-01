[VIDÉO] DEEPSEEK : Cette IA chinoise devenue le cauchemar de Donald Trump ! 

DeepSeek vient de doubler ChatGPT sur l’App Store aux États-Unis. Derrière ce succès, un basculement technologique qui pourrait rebattre les cartes du pouvoir mondial.

Que signifie réellement cette avancée ? Derrière la prouesse technique, on assiste à un bras de fer stratégique. DeepSeek incarne la montée en puissance de la Chine dans l’IA, tandis que les États-Unis, sous l’influence de Trump, renforcent leurs alliances avec la Silicon Valley conservatrice. Ce contexte redéfinit les rapports de force entre les deux puissances.

Le positionnement de l’administration américaine face à cette percée est clé. Entre protectionnisme et guerre technologique, Washington tente de garder son avance. Pendant ce temps, Pékin accélère son développement et mise sur des solutions plus accessibles et performantes. L’IA devient un enjeu de souveraineté et d’innovation.

Cette compétition pourrait changer la donne sur le long terme. Faut-il s’attendre à des restrictions ou à une escalade des tensions ? Regardez la vidéo pour comprendre les enjeux et partager votre avis. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre avec nous l’évolution de l’IA.

