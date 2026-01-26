Elon Musk lâche une bombe à Davos 2026 : le robot Optimus en vente dès 2027 ?!

À Davos, Elon Musk a une nouvelle fois attiré tous les regards. Le patron de Tesla affirme que le robot humanoïde Optimus pourrait bientôt quitter les usines pour rejoindre le grand public l’année prochaine.

Elon Musk aime les grandes scènes, et Davos est l’une de ses préférées. Lors du Forum économique mondial 2026, le patron de Tesla a relancé le dossier Optimus devant les investisseurs et les décideurs. Selon lui, le robot humanoïde maison serait prêt à être commercialisé dès 2027.

Une annonce spectaculaire avec la clause habituelle d’Elon Musk

Sur scène, Elon Musk n’a pas tremblé. Ainsi, Optimus, le robot humanoïde de Tesla, serait sur le point de quitter les usines pour entrer dans les foyers. Ce calendrier ferait déjà pâlir n’importe quel industriel, mais colle parfaitement au style d’Elon Musk. Annoncer très tôt, viser très loin, et ajuster ensuite.

Comme souvent, Elon Musk s’est laissé une porte de sortie. Il précise que la commercialisation n’aura lieu que lorsque Tesla sera « convaincue de la très haute fiabilité, de la très haute sécurité et de la très large gamme de fonctionnalités » du robot. Si 2027 ne tient pas, la promesse glissera sans bruit vers plus tard.

Elon Musk affirme aussi qu’Optimus effectue déjà des tâches simples dans les usines Tesla. Toutefois, il n’y a aucune preuve indépendante qui vient étayer ces déclarations. Jusqu’ici, les robots humanoïdes de Tesla ont surtout accumulé les déceptions, entre retards répétés et démonstrations qui se sont révélées, selon plusieurs enquêtes, partiellement pilotées à distance par des opérateurs humains.

Optimus, un rêve ancien au parcours chaotique

Aussi appelé Tesla Bot, Optimus, n’est pas né hier. Le robot a été dévoilé pour la première fois en août 2021 lors de l’AI Day de Tesla. À l’époque, Elon Musk promettait un assistant capable d’effectuer les tâches « dangereuses, répétitives et ennuyeuses » pour les humains. Allant jusqu’à suggérer qu’Optimus pourrait devenir plus important que l’activité automobile de Tesla.

Depuis, le projet a avancé, mais lentement. En 2022, les premières démonstrations publiques montrent un robot encore maladroit. Ensuite, Tesla publie des vidéos, en 2023, où Optimus trie des objets, tient une posture de yoga ou effectue des mouvements plus fluides. En décembre, une version de deuxième génération apparaît, plus fine, avec des mains améliorées, mais toujours dépendante d’une assistance à distance pour certaines tâches.

En 2024, Tesla diffuse des images d’Optimus Gen 2 évoluant dans une usine. Celui-ci évite des obstacles et manipule des cellules de batterie. L’entreprise affirme que son IA lui permet d’apprendre et de s’adapter. Pourtant, le scepticisme persiste, d’autant que le responsable du programme Optimus, Milan Kovac, a récemment quitté Tesla.

Euphorie boursière et réalité industrielle

Malgré ces incertitudes, l’annonce à Davos a suffi à faire bondir l’action de Tesla de plus de 3 %. Les investisseurs semblent toujours prêts à croire à un futur proche peuplé de robots domestiques, capables de préparer un cocktail ou de ranger les courses dès 2027.

Lors de la même prise de parole, le patron de Tesla a aussi parlé du Cybercab, un véhicule autonome sans volant. Celui-ci est censé entrer en production en avril avec un objectif de deux millions d’unités par an. Ce chiffre est déjà jugé très optimiste. En plus, je me souviens qu’en octobre dernier les investisseurs ont commencé à s’impatienter sur ce robotaxi et ont déjà réclamé des avancées concrètes.

Elon Musk says the Cybercab will come in April 2026 and it’ll be the lowest cost mile vehicle in autonomous mode.

pic.twitter.com/m6RA1HvvOX January 4, 2026

Elon Musk continue donc d’empiler les calendriers ambitieux. Après avoir évoqué un déploiement commercial dès 2026 (c’est-à-dire cette année), il maintient désormais l’objectif 2027 pour Optimus. A ranger aux côtés de ses célèbres prédictions sur l’intelligence artificielle générale « dans deux ans » ou la singularité « dans cinq ans ».

Par ailleurs, le PDG de Tesla promet un robot vendu entre 20 000 et 30 000 dollars, « moins cher qu’une voiture », et prédit qu’il deviendra « le produit le plus vendu de tous les temps ».

