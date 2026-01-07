Guide complet du programme crypto Level-Up et de ses avantages

Quand vous avancez dans l’univers crypto, vous réalisez vite que chaque décision peut influencer vos résultats. Le programme Level-Up de Crypto.com a justement été conçu pour rendre ce parcours plus simple, plus lisible et surtout plus avantageux.

Que vous débutiez ou que vous investissiez déjà avec assurance, vous accédez à des bénéfices concrets qui soutiennent votre progression. Le système reste flexible, car il s’adapte à votre rythme et récompense votre engagement à chaque palier. Ce guide vous explique clairement comment fonctionnent les différents niveaux et comment tirer le meilleur parti des privilèges que vous pouvez débloquer.

Comprendre le programme crypto Level-Up

Le programme Level-Up fonctionne sur un principe simple : plus votre engagement augmente, plus vous débloquez d’avantages. Crypto.com a structuré ce système en quatre paliers (Basic, Plus, Pro et Private) pour s’adapter à tous les profils, du débutant à l’investisseur expérimenté.

Vous progressez dans ces niveaux grâce à un abonnement mensuel ou annuel. Vous pouvez aussi avancer en verrouillant une quantité définie de CRO, le jeton natif de la plateforme, pendant une période déterminée. D’ailleurs, cette mécanique a été mise à jour récemment afin de fournir plus de flexibilité et d’épouser davantage vos usages.

Les membres inscrits avant le 2 septembre 2025 conservent leurs avantages actuels, puisque la transition vers la nouvelle structure a été pensée pour rester fluide. Après les 365 jours de verrouillage, vous pouvez basculer sur l’option abonnement pour les paliers Plus et Pro. Cette possibilité vous laisse une liberté totale dans la manière de progresser.

Les différents paliers et leurs spécificités

Le programme crypto Level-Up structure votre progression. Chaque palier renforce les avantages du précédent et vous permet d’accéder à plus de flexibilité et de rendement. D’abord, le niveau Basic (anciennement Midnight) reste gratuit. Il vous donne accès à la carte physique et virtuelle pour dépenser vos crypto-actifs et profiter des principales fonctionnalités de l’écosystème.

Ensuite, le palier Plus (qui remplace Ruby) repose sur un abonnement mensuel ou annuel. Il propose le trading sans frais jusqu’à un certain volume, un cashback de 2 % et un rendement cash de 4,5 %. C’est un point d’entrée solide si vous souhaitez commencer à optimiser vos opérations.

Pour le niveau Pro (ex-Jade / Indigo), les bénéfices montent d’un cran. Ils incluent notamment un plafond plus élevé pour le trading sans frais, cashback de 3 %, rendement cash porté à 5 % et accès aux salons d’aéroport. Ce palier convient aux utilisateurs plus actifs qui recherchent une expérience enrichie.

Enfin, le niveau Private (qui succède à Icy, Rose et Obsidian) repose sur un verrouillage de CRO. Il vous donne droit au trading sans frais illimité, à un cashback de 4 %, à des rendements supérieurs et à des avantages lifestyle exclusifs. C’est l’offre destinée aux membres les plus engagés.

Les avantages phares du programme Level-Up

Le programme crypto Level-Up séduit par ses bénéfices concrets, surtout si vous tradez régulièrement. Il supprime une partie, ou la totalité, des frais de trading selon votre palier. Avec le niveau Private, vous accédez même à un volume illimité, ce qui représente une économie considérable pour les utilisateurs les plus actifs.

Vous profitez aussi de récompenses sur chaque dépense, grâce à la carte Visa Crypto.com. Chaque achat génère un cashback en crypto pouvant atteindre jusqu’à 5 %, ce qui soutient l’écosystème tout en allégeant vos dépenses du quotidien.

Le programme met également vos actifs au travail. Il propose plusieurs sources de rendement passif, avec jusqu’à 5 % sur vos soldes cash. Le jalonnement de CRO peut même atteindre 9,5 % au palier le plus élevé. Vous pouvez aussi recevoir un bonus supplémentaire allant jusqu’à 3 % lors du transfert d’un portefeuille d’actions.

En outre, les paliers Pro et Private ouvrent la porte à des avantages premium. Vous accédez notamment aux salons d’aéroport, à des événements sportifs VIP et à des expériences exclusives réservées aux membres les plus engagés.

Votre choix dans le programme crypto Level-Up dépend avant tout de votre rythme d’investissement et de la manière dont vous souhaitez faire évoluer votre capital. Vous devez donc déterminer si l’abonnement ou le verrouillage de CRO correspond le mieux à votre utilisation réelle. Chaque option apporte des avantages différents.

Le cashback, l’absence de frais de trading et les rendements sur vos soldes cash doivent également peser dans votre décision. Ces bénéfices influencent directement la valeur que vous tirez du programme. Lorsqu’ils répondent à vos besoins, ils peuvent réellement optimiser vos résultats sur le long terme.

Le programme crypto Level-Up de Crypto.com devient alors une opportunité solide si vous souhaitez créer une relation plus rentable avec l’univers des crypto-actifs. En choisissant le palier qui reflète le mieux vos ambitions, vous transformez votre engagement en une série d’avantages durables qui soutiennent votre croissance financière.



Avertissement :

L’application Crypto.com est proposée dans l’EEE par Foris DAX MT Limited, une société constituée à Malte, opérant sous le nom de Crypto.com et agréée par l’Autorité maltaise des services financiers en tant que prestataire de services de crypto-actifs conformément au règlement 2023/1114 sur les marchés des crypto-actifs.

La carte Visa prépayée Crypto.com est émise et promue par Foris MT Limited conformément à sa licence de membre principal (émetteur) Visa. Foris MT Limited est une société constituée à Malte, dûment agréée par l’Autorité des services financiers de Malte en tant qu’établissement financier autorisé à émettre de la monnaie électronique en vertu de l’annexe 3 de la loi sur les établissements financiers (établissements de monnaie électronique).

Le trading ou la détention de crypto-actifs comporte des risques et peut ne pas convenir à tout le monde. Évaluez soigneusement si l’investissement dans des crypto-actifs vous convient compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. Vous trouverez ici de plus amples informations sur les risques liés au trading ou à la détention de crypto-actifs.

Il s’agit d’une communication marketing.

*D’autres frais de transaction et spreads peuvent s’appliquer.

