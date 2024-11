Jalios et OVHcloud : une solution collaborative SaaS française

Jalios et OVHcloud s’allient pour offrir des solutions collaboratives SaaS souveraines, enrichies en IA générative. Elles souhaitent répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Ce partenariat reflète une volonté commune de renforcer la souveraineté numérique en proposant une alternative crédible aux solutions américaines.

Un nouveau cap pour Jalios et OVHcloud

Le partenariat entre Jalios et OVHcloud marque une avancée majeure dans le domaine de la Digital Workplace. Cette collaboration permet désormais à Jalios de proposer ses solutions de communication et de collaboration. C’est le cas des intranets et réseaux sociaux d’entreprise, sur les infrastructures souveraines d’OVHcloud. Elle peut intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative.

À travers cette alliance, les deux entreprises visent des PME, ETI et grands comptes qui cherchent à maîtriser leurs données. Elles y trouveront leur compte sans sacrifier les gains d’efficacité apportés par l’IA. Jalios propose un environnement numérique de travail qui répond aux exigences de sécurité et de souveraineté en matière de données. « En tant que leader du cloud, nous avons à cœur de proposer sur nos infrastructures des solutions ouvertes, performantes et robustes, tout en maintenant une maîtrise des coûts et des données. Jalios en est un exemple concret avec sa suite collaborative, qui intègre les dernières avancées en IA d’OVHcloud, » affirme Nicolas Romelé, Directeur Partenariats & Écosystème d’OVHcloud.

Une alternative européenne enrichie en IA

Jalios et OVHcloud répondent également à une demande croissante pour des solutions numériques souveraines, alternatives aux offres américaines. Avec des technologies comme les modèles de langage de Mistral AI, la solution SaaS de Jalios permet d’automatiser des tâches complexes. Tel est le cas du résumé de documents ou de la classification. C’est bénéfique dans un environnement sécurisé et indépendant des géants technologiques étrangers. Ce choix s’inscrit dans une stratégie qui, vise à renforcer la souveraineté numérique de l’Europe.

Vincent Bouthors, PDG de Jalios, explique que ce partenariat représente une avancée cruciale : « Ce partenariat s’inscrit dans les ambitions de Jalios, à savoir devenir un leader européen de la Digital Workplace. Il est totalement aligné avec notre stratégie de proposer des solutions SaaS robustes et évolutives, disponibles immédiatement, pour renforcer l’autonomie numérique de la France. » Avec cette initiative, Jalios et OVHcloud entendent faire de la France un acteur de référence dans le domaine de l’IA générative et des plateformes collaboratives souveraines.

Un écosystème digital durable et résilient

La collaboration entre Jalios et OVHcloud s’appuie sur une infrastructure cloud avec des critères élevés en matière de sécurité et de responsabilité environnementale. Jalios propose des fonctionnalités d’IA générative conçues pour s’adapter aux besoins métiers. Je trouve cela intéressant pour assurer une efficacité maximale des échanges et une valorisation des connaissances au sein des organisations.

Pour assurer cette performance, Jalios a fait appel à Enix.io. Ce dernier est un spécialiste de l’infogérance cloud et du Kubernetes, qui a contribué à l’industrialisation de la solution. « En tant qu’Advanced Partner OVHcloud depuis plus de 4 ans, nous sommes très fiers d’accompagner un acteur comme Jalios, leader historique de solutions collaboratives, dans la mise en place de leur stack de microservices et leur orchestration Kubernetes sur OVHcloud, » souligne Nicolas Gouze, Responsable Delivery chez Enix​.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

