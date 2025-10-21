Mafia: The Old Country, un jeu de type GTA teinté de romance !

Imaginez une scène anxiogène dans une ruelle sicilienne, éclairée par une lampe vacillante, où chaque ombre cache une menace. Mafia: The Old Country plonge directement dans cette atmosphère tendue et mystérieuse au parfum de pizza, d’huile d’olive et de dolce vita. Je vous invite à découvrir ce nouvel opus et ce qu’il réserve aux joueurs.

Mafia: The Old Country, un épisode de plus pour la saga

Sorti sur les consoles next-gen et PC le 8 août 2025, Mafia: The Old Country constitue le quatrième jeu principal de cette série reconnue pour son cinematic storytelling. Ce titre agit comme un préquel et se déroule plusieurs décennies avant les événements relatés dans le premier Mafia de 2002. Le développement porte bien la signature de Hangar 13. Ce studio a, en effet, déjà géré Mafia III et les rééditions définitives de la saga. L’éditeur 2K Games a garanti une distribution d’envergure mondiale.

L’histoire nous transporte précisément en 1905, au cœur de la Sicile, dans la ville fictive de San Celeste. Ce repère historique représente le berceau idéologique et géographique du crime organisé italien. Le joueur incarne Enzo Favara, un anti-héros forcé de commencer son chemin dans les dures mines de soufre. Son ascension le mène à prêter serment à la puissante famille criminelle Torrisi. Hangar 13 a privilégié le design linéaire pour garantir une expérience ciblée et immersive. Ce choix de revenir à la Sicile laisse explorer les racines socioculturelles profondes de la Mafia, loin des métropoles américaines habituelles.

Fiche technique du jeu Mafia: The Old Country

Développeur : Petr Mikša (Hangar 13)

: Petr Mikša (Hangar 13) Éditeur : 2K Games

: 2K Games Genre : Action‑aventure narratif

: Action‑aventure narratif Mode de jeu : Solo uniquement

: Solo uniquement Univers : Sicile, début du XXe siècle

: Sicile, début du XXe siècle Protagoniste : Enzo Favara

: Enzo Favara Moteur : Version optimisée du Illusion Engine

: Version optimisée du Illusion Engine Graphismes : 4K, HDR, ray tracing

: 4K, HDR, ray tracing Audio : Doublages multilingues, VO italienne, bande‑son orchestrale

: Doublages multilingues, VO italienne, bande‑son orchestrale Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Durée de vie : 20 à 25 heures

: 20 à 25 heures Classification : PEGI 18

: PEGI 18 Prix de lancement : 69,99 € (consoles), 59,99 € (PC)

Gameplay et mécaniques de jeu

Le gameplay repose sur des missions scénarisées et structurées. L’exploration se déroule dans la ville de San Celeste, mais également dans la campagne voisine. Le jeu reste linéaire, mais il autorise parfois de s’écarter de la route principale. Son « mission design » vise l’authenticité historique et la tension dramatique propres à ce jeu.

Les déplacements incluent la marche, les chevaux et la conduite de rares bolides du début du siècle. Le système de jeu propose des armes d’époque comme des fusils et des carabines. Le fusil Lupara Speciale occupe une place centrale. Le blade combat rapproché avec des couteaux stiletto reçoit aussi une attention particulière. Ces mécaniques traduisent la brutalité des règlements de comptes siciliens.

L’ascension d’Enzo Favara et son lien avec la famille Torrisi guident la progression. Le scénario conserve un rythme soutenu et limite l’influence du joueur sur la trame. Le player agency s’exprime moins par des choix moraux que par l’exécution tactique des objectifs. Le serment à la Mafia dicte les actions du protagoniste. Ce format assure l’efficacité du récit, même si les mécaniques restent classiques.

Ce titre revient à une structure narrative linéaire proche des premiers jeux de la série. Cette orientation contraste avec l’approche open world de Mafia III. Les critiques ont salué cette concentration narrative. Elles ont aussi relevé un gameplay traditionnel. Le système de tir en troisième personne reste fonctionnel, mais sans innovation notable. Ce choix consolide l’héritage dramatique de la saga.

Mes articles sur la même thématique sur Lebigdata.fr :

Voici les jeux NVIDIA GeForce Now pour octobre 2025

Retrouvez les jeux Xbox Game Pass pour octobre 2025

Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour octobre 2025

Graphismes et direction artistique

Les graphismes de Mafia: The Old Country reposent sur une reconstitution minutieuse de la Sicile du début du XXe siècle. Les rues de San Celeste affichent des façades usées, des marchés animés et des intérieurs sobres. La campagne environnante propose des collines arides, des villages isolés et des routes poussiéreuses de l’Italie profonde.

La direction artistique privilégie le réalisme. Les textures mettent en valeur la pierre, le bois et le métal. La lumière accentue les contrastes entre les ruelles sombres et les places baignées de soleil. Les effets climatiques ajoutent de la variété : pluie battante, brouillard dense ou ciel clair.

Les personnages bénéficient d’un soin particulier. Les visages traduisent les émotions par des expressions détaillées. Les costumes reflètent la mode locale, avec des tissus lourds et des coupes traditionnelles. Les animations corporelles renforcent l’impression de crédibilité.

Le moteur graphique prend en charge la 4K, le HDR et le ray tracing. Ces technologies améliorent la netteté des décors et la profondeur des ombres. Les performances restent stables sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et sur PC. Ce choix visuel ne cherche pas l’exubérance. Il privilégie une immersion sobre, fidèle au ton dramatique de la saga.

Bande-son et ambiance sonore

La soundtrack a été confiée au compositeur BT, une référence dans l’industrie des jeux vidéo. Les compositions s’inspirent des musiques orchestrales et mélodiques de l’Italie au début du XXe siècle. Ces morceaux renforcent le drame et la tension inhérents au récit d’Enzo Favara. La musique sublime les séquences narratives clés avec une profondeur émotionnelle notable. Les acquéreurs de l’Édition Deluxe bénéficient de la bande originale numérique complète.

Le sound design fut méticuleusement élaboré pour garantir une immersion réaliste dans l’époque. Les bruitages des armes anciennes, notamment le fusil à canon scié lupara, sont très précis. Les sons des voitures d’époque peu puissantes et des chevaux la fidélité à la période 1905. L’ambiance sonore des villages siciliens, pleine de détails, est particulièrement immersive. Ce soin apporté au son accentue le contraste entre le calme apparent et la violence sourde.

Hangar 13 propose des doublages dans plusieurs langues pour répondre au marché mondial. Toutefois, le studio a mis l’accent sur une version originale complète en langue sicilienne. Cette voice acting locale et authentique est un gage d’immersion narrative rare pour un jeu AAA. La qualité des performances vocales des acteurs a été largement saluée par les critiques professionnels. Les voix donnent une épaisseur cruciale aux figures complexes de la famille Torrisi. L’authenticité linguistique est un outil narratif puissant.

Le sound design constitue un pilier fondamental de l’expérience d’immersion globale. L’ambiance sonore place le joueur directement au cœur du contexte historique de la Mafia. L’attention extrême aux détails audio renforce l’authenticité narrative ancrée dans l’Histoire avec un grand H. C’est un des aspects qui a reçu les éloges les plus constants qui consolide l’atmosphère du jeu. Cette richesse auditive invite à vivre pleinement le drame intense de la naissance du crime organisé.

Sur quelles plateformes jouer à Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country est disponible sur les plateformes de neuvième génération. Le jeu sort sur PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S et sur PC via la plateforme Steam. Le titre a été conçu exclusivement pour exploiter les capacités du matériel récent. Le studio atteint ainsi des niveaux de performance élevés sans tenir compte des limites des anciennes consoles.

Le jeu vise une résolution 4K avec un frame rate de 60 images par seconde sur les machines puissantes. La fluidité repose sur des technologies d’upscaling avancées. Les séquences cinématiques sont plafonnées à 30 images par seconde afin de renforcer l’effet de cinematic storytelling recherché par Hangar 13. Un disque dur SSD est obligatoire pour répondre aux exigences minimales et maintenir cette fluidité.

Les spécifications minimales sont exigeantes pour un titre next-gen. Un processeur Intel i7‑9700K ou AMD Ryzen 7 2700X est requis. Une carte graphique RTX 2070 ou RX 5700 XT et 16 Go de RAM complètent la configuration de base. Les recommandations montent à 32 Go de RAM et une RTX 3080 Ti ou RX 6950 XT. Ces besoins élevés proviennent de l’intensité graphique de l’Unreal Engine 5 en haute résolution.

Les versions consoles PS5 et Xbox Series X offrent une expérience 4K/60 fps proche de celle du PC. La version PC se distingue par un frame rate déverrouillé et des options graphiques personnalisées. L’accent repose sur la performance grâce à l’Anti-Aliasing avancé, plutôt que sur les effets de ray tracing. Ce choix technique garantit une meilleure accessibilité aux frame rates élevés sur une large gamme d’équipements.

Prix et éditions disponibles

L’Édition Standard de Mafia: The Old Country fut commercialisée au tarif de 49,99 €. Ce prix s’applique uniformément aux versions PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Ce positionnement reste inférieur aux standards AAA habituels de 70 € en 2025 [Inférence]. La stratégie vise les titres narratifs linéaires à faible rejouabilité [Inférence]. Elle rend l’expérience plus accessible pour un public large.

L’Édition Deluxe est proposée à 59,99 €, soit une hausse modérée par rapport à la version standard. Elle est distribuée uniquement en format numérique sur toutes les plateformes. Elle inclut des ajouts cosmétiques : le Pack Padrino et le Pack Gatto Nero. Ces contenus offrent de nouvelles tenues, des véhicules exclusifs et des armes stylisées. L’édition ajoute aussi des bonus numériques, dont un artbook et la soundtrack originale.

Une Limited Edition physique fut lancée chez certains détaillants pour les collectionneurs. Elle comprenait un SteelBook exclusif et un puzzle de 1000 pièces, en plus du jeu de base. Toutefois, cette édition a déçu une partie des fans, car elle ne proposait pas de figurine ni d’artbook physique. Son prix avoisinait 70 € selon les zones de distribution. Elle visait les amateurs de produits physiques sans offrir la valeur habituelle des collector’s editions.

Les joueurs peuvent acquérir l’Édition Standard en version physique ou numérique sur console. L’Édition Deluxe reste strictement numérique, ce qui favorise l’achat dématérialisé. Les packs additionnels (DLC), comme le Pack Padrino, sont aussi disponibles séparément. Une connexion Internet est obligatoire pour télécharger et utiliser ces contenus. Le tarif modéré de l’édition de base incite à passer vers la Deluxe et augmente le revenu par utilisateur grâce aux bonus cosmétiques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.