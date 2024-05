H : découvrez la nouvelle startup française de l’IA, qui vient de lever 200 millions €

Est-ce que la France veut se faire un nom dans le domaine de l'IA ? Après Mistral AI, la startup H est en bonne voie pour devenir une référence de la high-tech. Ces 200 millions de fonds obtenus en disent long sur la performance de cette société.

H. Ce nom n'est pas encore très connu du grand public. Pourtant, cette startup va devenir un mastodonte dans le domaine de l'IA. La startup française sera d'ici peu au niveau de Mistral AI et d'Anthropic. Avec cet arsenal entre les mains, la France pourrait rivaliser avec les entreprises américaines. Mais il y a du chemin à parcourir avant de confronter Google, OpenAI, ou encore Microsoft.

200 millions d'euros d'investissements

« Faire progresser la productivité de milliards de personnes » telle est l'ambition de la startup H. Cet engagement a attiré l'attention de plusieurs grands noms de la high-tech. C'était aussi le levier pour propulser H parmi les références du milieu. Amazon, Xavier Niel et son laboratoire Kyutai, ou encore le multi milliardaire Bernard Arnault font partie de la liste. Et ce ne sont que des exemples.

« L'équipe de 25 ingénieurs et chercheurs en IA a pour mission d'introduire la puissance de l'IA générative dans les entreprises du monde entier à travers une nouvelle génération de modèles multimodaux spécialisés sur l'action. Ces modèles de fondation d'action sauront raisonner, planifier et collaborer, révolutionnant ainsi des secteurs entiers et rendant l'IAG bientôt réalité » explique Charles Kantor, dirigeant de H.

Cet investissement n'est qu'un début. En effet, l'État a aussi l'intention de miser sur l'IA pour rivaliser avec les grandes puissances mondiales.

Le moment est décisif en la matière, c'est pourquoi hier devant nos acteurs, j'ai appelé à la mobilisation et à l'action : nous pouvons faire de la France un leader incontesté de l'IA.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 22, 2024

Environ 5 milliards d'euros par an seront investis dans ce secteur en pleine émergence. La collaboration s'étendra sur 5 ans afin de réaliser tous les projets possibles.

Avant de retrouver les talents français de l'intelligence artificielle réunis à l'Élysée, une bonne nouvelle : des investisseurs choisissent la France pour lancer l'entreprise H, y rassembler des scientifiques de renommée mondiale, et y investir 220 millions de dollars ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 21, 2024

Une équipe de choc dans la startup H

Charles Kantor, l'ancien étudiant de Stanford n'est pas le seul grand nom de la startup H. Des anciens de Google DeepMind ont aussi rejoint cette aventure. Lauren Sifre, un des spécialistes de Gemini et AlphaGo, ainsi que Julien Perolat, ont quitté les rangs de Google pour revenir à Paris. On peut citer Karl Tuyls et Daan Wierstra dans la liste.

Maybe one of the most important companies to be founded in Europe this decade! Let's go!!! 🚀🤖 https://t.co/2Z4C7BUKc7 — 𝖢𝖺𝗋𝗅 𝖥𝗋𝗂𝗍𝗃𝗈𝖿𝗌𝗌𝗈𝗇 | 🤙 (@fritjofsson) May 23, 2024

Un seul objectif : l'intelligence artificielle générale

« Nous sommes déterminés à transformer des secteurs entiers ainsi que nos expériences quotidiennes, en faisant du tandem homme-ordinateur une réalité, et ouvrant la voie à une intelligence plus générale et plus complète », affirme Charles Kantor.

La Startup H a illustré son projet par la création d'un agent IA capable d'interagir avec son utilisateur. Ce projet se fonde sur une capacité de calcul très avancée. Toutefois, l'agent de H doit se focaliser sur une base de données de qualité.

Charles Kantor a alors la même vision que Sam Altman sur l'intelligence artificielle générale. Mais est-ce qu'ils ont raison ? Effectivement, les idées diffèrent à propos de ce sujet. Yann LeCun, le chercheur en chef IA de Meta a affirmé récemment qu'une IAG n'est pas réalisable avant 10 ans.

Dans tous les cas, l'IAG sera une avancée considérable dans le domaine de la high-tech. Comment utiliserez-vous cette nouvelle forme d'intelligence artificielle une fois qu'elle sera chez vous ?

