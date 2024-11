Offre Choc : 60 % de réduction avec pCloud Black Friday 2024 – Sécurisez vos fichiers à vie !

Cette année, le Black Friday 2024 prend des airs de fête avec pCloud ! Profitez de réductions à vous glacer le sang : jusqu’à 60 % de réduction pour le Pack exclusif 3-en-1 ! C’est simple : pCloud Black Friday 2024 vous offre la liberté de stocker et de sécuriser vos fichiers sans vous ruiner.

Protégez vos données en toute sérénité avec notre pack 3-en-1 à vie pour 599 €. Bénéficiez de 5 To de stockage, pCloud Encryption et pCloud Pass. Votre tranquillité d’esprit n’a pas de prix

Les offres individuelles sont également de la partie, avec des remises monstrueuses sur des abonnements à vie :

1 To pour 199 € (-54 %)

pour (-54 %) 2 To pour 279 € (-53 %)

pour (-53 %) 10 To pour 799 € (-58 %)

À vous de choisir ! Avec ces offres exclusives, c’est l’occasion parfaite de faire des économies tout en assurant une sécurité infaillible à vos fichiers. Faites durer le Black Friday toute l’année grâce à pCloud, et dites adieu aux tracas de stockage !

PCloud : stockez, partagez, profitez

Quand vous pensez à vos données, à vos photos, vidéos, documents importants, à vos souvenirs numériques… Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? La sécurité ? L’accessibilité ? Ou peut-être une inquiétude constante sur leur protection ? Avec pCloud, nous avons une réponse à chacune de vos préoccupations.

Un stockage accessible où que vous soyez

Avec pCloud, vos fichiers sont toujours à portée de main, grâce à des applications pour MacOS, Windows, Linux ainsi qu’Android et iOS. Avec pCloud Drive, transformez votre ordinateur en un espace de stockage sans limite.

Plus besoin de jongler entre différents appareils ! pCloud synchronise et organise tout pour vous, avec des sauvegardes automatiques pour une tranquillité d’esprit totale.

Une expérience multimédia à la hauteur

Pour ceux qui aiment accéder à leurs musiques et vidéos, pCloud propose un lecteur intégré de haute qualité. Créez des playlists, streamez vos contenus, et organisez votre bibliothèque sans quitter pCloud. Fini les téléchargements encombrants !

Options de collaboration et une expérience multimédia enrichie

Le service suisse rend le partage simple, avec des liens de partage et des invitations aux dossiers pour échanger des fichiers avec vos contacts. Et cela, même s’ils n’ont pas de compte pCloud. En plus, le lecteur multimédia intégré vous permet de profiter de vos contenus en streaming, de créer des playlists, et bien plus.

PCloud Black Friday 2024 : Encryption et Pass à votre portée !

pCloud, le service de cloud suisse préféré de plus de 20 millions d’utilisateurs, met les petits plats dans les grands pour le Black Friday 2024. Avec des réductions qui atteignent 60 %, vous allez pouvoir sécuriser vos fichiers pour la vie, sans abonnement mensuel !

Profitez d’une sécurité et une gestion de mots de passe au top avec pCloud Encryption et pCloud Pass. pCloud Encryption protège vos informations confidentielles grâce à un chiffrement côté client, sans accès de pCloud à vos fichiers. Et avec pCloud Pass, créez et stockez vos mots de passe de manière sécurisée sur tous vos appareils, pour une sécurité renforcée sans efforts.

C’est maintenant ou jamais ! Ne manquez pas votre chance de protéger vos fichiers à vie, d’y accéder partout et de bénéficier de pCloud Black Friday 2024 à prix réduit. C’est plus qu’une offre : c’est la sécurité, la liberté numérique et la simplicité que vous méritez.Les réductions allant jusqu’à 60 % ne dureront que jusqu’au 30 novembre, alors agissez vite !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.